Офицер ВСУ заставил подчиненных продавать шаурму вместо службы

Заместитель начальника одного из подразделений ВСУ на протяжении почти двух лет использовал своих подчиненных в личных целях. Вместо выполнения военных обязанностей, солдаты были вынуждены строить киоск и торговать шаурмой в ДНР. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины (ГБР).
«Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное обеспечение, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях», — говорится в сообщении ГБР. Офицер сначала привлек двух военнослужащих к строительным и хозяйственным работам у себя дома. Затем он обязал их построить киоск по продаже шаурмы, который впоследствии был оформлен на его супругу. Жена офицера стала фактическим руководителем торговой точки, контролируя работу военнослужащих и распределяя между ними обязанности.
За время работы киоска офицер и его супруга заработали более четырех миллионов гривен. Эта сумма эквивалентна примерно восьми миллионам рублей. ГБР Украины квалифицировало действия офицера как злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащих от исполнения обязанностей путем обмана. Уголовное дело было передано в суд. Офицеру грозит до десяти лет лишения свободы.
