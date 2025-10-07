Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку мяса

Под действие новых правил попадут мясные изделия
Под действие новых правил попадут мясные изделия

Минпромторг России выступил с предложением ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий. Соответствующий проект постановления Правительства РФ был размещен для общественного обсуждения на федеральном портале.

Согласно проекту постановления, маркировка будет внедряться поэтапно. С 1 марта 2026 года начнется регистрация участников оборота в системе маркировки. С 1 августа 2026 года станет обязательной маркировка мясных продуктов, а с 1 октября 2026 года — колбасных изделий. Под действие новых правил попадут мясные изделия, включая субпродукты и продукты из мясного жира, упакованные в потребительскую тару. Новая инициатива направлена на повышение прозрачности рынка мясной продукции и борьбу с нелегальным оборотом товаров.

Одной из ключевых целей инициативы является повышение информированности потребителей. Благодаря маркировке, покупатели смогут получить полную информацию о товаре, проверить его легальность и при необходимости направить жалобу о выявленных нарушениях. Данный план реализуется в соответствии с поручением Президента РФ. Перед обязательным введением маркировки запланировано проведение добровольного эксперимента. В его рамках участники рынка смогут бесплатно протестировать различные способы маркировки продукции.

