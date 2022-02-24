24 февраля 2022

Киев потерял контроль над Чернобыльской зоной отчуждения и АЭС

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Жертв и пострадавших на данный момент нет, сообщил Шмыгаль Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Украина потеряла контроль над Чернобыльской зоной отчуждения и АЭС, которая находится на территории. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«К сожалению, должен отметить, что по состоянию на сейчас Чернобыльская зона, так называемая зона отчуждения, и все объекты Чернобыльской АЭС взяты под контроль российскими военными. Жертв и пострадавших, по данным руководства зоны отчуждения и АЭС, на данный момент нет», — сообщил Шмыгаль в ходе брифинга, передает ТАСС.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе прогремели первые взрывы. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение.

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Украина потеряла контроль над Чернобыльской зоной отчуждения и АЭС, которая находится на территории. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «К сожалению, должен отметить, что по состоянию на сейчас Чернобыльская зона, так называемая зона отчуждения, и все объекты Чернобыльской АЭС взяты под контроль российскими военными. Жертв и пострадавших, по данным руководства зоны отчуждения и АЭС, на данный момент нет», — сообщил Шмыгаль в ходе брифинга, передает ТАСС. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе прогремели первые взрывы. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение.
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