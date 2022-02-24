Киев потерял контроль над Чернобыльской зоной отчуждения и АЭС

25 февраля 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Украина потеряла контроль над Чернобыльской зоной отчуждения и АЭС, которая находится на территории. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «К сожалению, должен отметить, что по состоянию на сейчас Чернобыльская зона, так называемая зона отчуждения, и все объекты Чернобыльской АЭС взяты под контроль российскими военными. Жертв и пострадавших, по данным руководства зоны отчуждения и АЭС, на данный момент нет», — сообщил Шмыгаль в ходе брифинга, передает ТАСС. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе прогремели первые взрывы. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение.