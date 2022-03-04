04 марта 2022

В Екатеринбурге закрылся уникальный музей компьютерной техники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание школы №80. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, клавиши, фрилансер, фриланс, програмирование, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, удаленное обучение, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера, работа за ноутбуком
Когда музей компьютерной техники вновь откроет свои двери — неизвестно Фото:

Анти-музей компьютерной техники в Екатеринбурге приостановил свою работу. В разговоре с URA.RU сотрудники музея пояснили, что вероятнее всего музей восстановит работу уже в новом направлении.

«Музей показывал историю развития компьютерной техники разных стран. Вероятнее всего, музей откроется уже в новом формате», — сообщили сотрудники музея.

Музей компьютеров и игр в Екатеринбурге возник в 2013 году. В учреждении было представлено более 600 экспонатов за 40 лет развития компьютерной техники и видеоигр.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Анти-музей компьютерной техники в Екатеринбурге приостановил свою работу. В разговоре с URA.RU сотрудники музея пояснили, что вероятнее всего музей восстановит работу уже в новом направлении. «Музей показывал историю развития компьютерной техники разных стран. Вероятнее всего, музей откроется уже в новом формате», — сообщили сотрудники музея. Музей компьютеров и игр в Екатеринбурге возник в 2013 году. В учреждении было представлено более 600 экспонатов за 40 лет развития компьютерной техники и видеоигр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...