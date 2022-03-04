В Екатеринбурге закрылся уникальный музей компьютерной техники

Когда музей компьютерной техники вновь откроет свои двери — неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Анти-музей компьютерной техники в Екатеринбурге приостановил свою работу. В разговоре с URA.RU сотрудники музея пояснили, что вероятнее всего музей восстановит работу уже в новом направлении.

«Музей показывал историю развития компьютерной техники разных стран. Вероятнее всего, музей откроется уже в новом формате», — сообщили сотрудники музея.

Музей компьютеров и игр в Екатеринбурге возник в 2013 году. В учреждении было представлено более 600 экспонатов за 40 лет развития компьютерной техники и видеоигр.