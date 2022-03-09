Япония высказала новую претензию по Курилам

10 марта 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Япония не согласилась с документом, который подписал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новый закон о предоставлении на 20 лет налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, который подписал президент РФ Владимир Путин 9 марта, противоречит позиции Японии по этой территории. Такое заявление на пресс-конференции в Токио сделал генсек Кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Что касается российского закона о специальной системе льгот для экономического развития в регионах, включая четыре северных острова. Привлечение японских компаний и компаний третьих стран к такому экономическому развитию противоречит позиции нашей страны», — его слова приводит ТАСС. Согласно документу, компаниям, зарегистрированным на этой территории, разрешено не платить налоги на прибыль, землю, имущество. Однако для этого фирмы не должны иметь подразделений за пределами Курил, не осуществлять торговую деятельность и соблюдать еще ряд условий. Ранее правительство Японии направило России протест из-за внесения в список недружественных государств и территорий, пишет «Федеральное агентство новостей». Такое решение со стороны РФ связано с введением новых санкций против 20 россиян и двух российских компаний из-за спецоперации на Украине. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно назвал этот факт «сожалением», дополняет «Национальная служба новостей». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, однако ряд стран не согласился с таким решением и ввел против России ограничения, в том числе в экономической сфере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый закон о предоставлении на 20 лет налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, который подписал президент РФ Владимир Путин 9 марта, противоречит позиции Японии по этой территории. Такое заявление на пресс-конференции в Токио сделал генсек Кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Что касается российского закона о специальной системе льгот для экономического развития в регионах, включая четыре северных острова. Привлечение японских компаний и компаний третьих стран к такому экономическому развитию противоречит позиции нашей страны», — его слова приводит ТАСС. Согласно документу, компаниям, зарегистрированным на этой территории, разрешено не платить налоги на прибыль, землю, имущество. Однако для этого фирмы не должны иметь подразделений за пределами Курил, не осуществлять торговую деятельность и соблюдать еще ряд условий. Ранее правительство Японии направило России протест из-за внесения в список недружественных государств и территорий, пишет «Федеральное агентство новостей». Такое решение со стороны РФ связано с введением новых санкций против 20 россиян и двух российских компаний из-за спецоперации на Украине. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно назвал этот факт «сожалением», дополняет «Национальная служба новостей». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, однако ряд стран не согласился с таким решением и ввел против России ограничения, в том числе в экономической сфере.