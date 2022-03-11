Сотрудники грузинских банков не хотят выдавать деньги россиянам

11 марта 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Получить деньги удалось только в одном банке Тбилиси Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В банках Грузии гражданину РФ почти невозможно получить деньги. Проблему для россиян создают молодые специалисты кредитных организаций, который обвиняют туристов и экспатов в агрессии и убийстве людей. Об этом URA.RU рассказала москвичка Анастасия Андреева, находящаяся сейчас в Тбилиси. «Пришли мы в один банк, чтобы снять наши застрявшие рубли. Молодая девушка, которая работает там, сказала: „Нет, вы у нас не получите“. Сидевшая на кассе женщина старше 45 лет — люди постарше не так однозначно относятся здесь к россиянам — согласилась нам помочь и напомнила, что сначала нужно у них зарегистрироваться, а это минут 15-20. Но потом она сказала, что через 15 минут у нее перерыв, ей лучше обслужить сначала нескольких людей за нами. Нам было назначено подойти после перерыва, но время его окончания сотрудница не знала. Во втором банке нам сообщили, что регистрация займет три дня. В третьем банке под названием Liberty молодая девушка раздраженно попросила нас уйти. Позднее она и еще одна пожилая женщина — клиент банка — начали кричать: „Вы — сволочи, агрессоры, убиваете людей“», — пожаловалась Анастасия. Потом россиянка отправилась в центральный банк, чтобы выяснить, как получить деньги. Там указали, что накануне изменились правила выдачи средств. Чтобы получить обычный перевод, необходимо подать заявку на регистрацию, которая будет идти в течение трех дней, при этом есть риск отказа в транзакции. По словам Анастасии, все-таки одна из женщин ей подсказала, что есть банк, который еще выдает деньги без регистрации. Им оказался тот самый банк Liberty. Не сразу, но россиянка смогла получить там деньги. Анастасия добавила, что не все в Грузии так относятся к жителям России. Даже при том, что символика Украины сейчас развешана во многих госучреждениях и частных компаниях, а молодые люди могут накричать на россиян, старшее поколение, особенно люди за 60 лет, понимают, что от приезжающие не имеют отношения к политической ситуации. URA.RU уже писало, что одной из россиянок пришлось обзвонить 100 квартир в Тбилиси, прежде чем у нее получилось снять жилье. Описанные проблемы фиксируют и пользователи соцсетей. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Многие страны после этого объявили о введении жестких санкций в отношении РФ. Власти Грузии заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям. Отношение к РФ в других странах URA.RU также ранее описывали россиянки, переехавшие в Испанию и Германию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В банках Грузии гражданину РФ почти невозможно получить деньги. Проблему для россиян создают молодые специалисты кредитных организаций, который обвиняют туристов и экспатов в агрессии и убийстве людей. Об этом URA.RU рассказала москвичка Анастасия Андреева, находящаяся сейчас в Тбилиси. «Пришли мы в один банк, чтобы снять наши застрявшие рубли. Молодая девушка, которая работает там, сказала: „Нет, вы у нас не получите“. Сидевшая на кассе женщина старше 45 лет — люди постарше не так однозначно относятся здесь к россиянам — согласилась нам помочь и напомнила, что сначала нужно у них зарегистрироваться, а это минут 15-20. Но потом она сказала, что через 15 минут у нее перерыв, ей лучше обслужить сначала нескольких людей за нами. Нам было назначено подойти после перерыва, но время его окончания сотрудница не знала. Во втором банке нам сообщили, что регистрация займет три дня. В третьем банке под названием Liberty молодая девушка раздраженно попросила нас уйти. Позднее она и еще одна пожилая женщина — клиент банка — начали кричать: „Вы — сволочи, агрессоры, убиваете людей“», — пожаловалась Анастасия. Потом россиянка отправилась в центральный банк, чтобы выяснить, как получить деньги. Там указали, что накануне изменились правила выдачи средств. Чтобы получить обычный перевод, необходимо подать заявку на регистрацию, которая будет идти в течение трех дней, при этом есть риск отказа в транзакции. По словам Анастасии, все-таки одна из женщин ей подсказала, что есть банк, который еще выдает деньги без регистрации. Им оказался тот самый банк Liberty. Не сразу, но россиянка смогла получить там деньги. Анастасия добавила, что не все в Грузии так относятся к жителям России. Даже при том, что символика Украины сейчас развешана во многих госучреждениях и частных компаниях, а молодые люди могут накричать на россиян, старшее поколение, особенно люди за 60 лет, понимают, что от приезжающие не имеют отношения к политической ситуации. URA.RU уже писало, что одной из россиянок пришлось обзвонить 100 квартир в Тбилиси, прежде чем у нее получилось снять жилье. Описанные проблемы фиксируют и пользователи соцсетей. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Многие страны после этого объявили о введении жестких санкций в отношении РФ. Власти Грузии заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям. Отношение к РФ в других странах URA.RU также ранее описывали россиянки, переехавшие в Испанию и Германию.