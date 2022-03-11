В Общественной палате рассказали, как Meta провоцирует геноцид

11 марта 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Модерация в Facebook, Instagram и WhatsApp, которые пренадлежат американской компании Meta, привела к геноциду в нескольких странах. Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич. «Действия Meta полностью подрывают доверие к ее принципам. Компанию уже обвиняли в том, что ее халатная модерация привела к настоящему геноциду народа рохинджа в Мьянме, а также к насилию в отношении жителей штата Тыграй в Эфиопии, и ставшего жертвой этнической чистки», — подчеркнул Александр Малькевич. Спикер добавил, что на Facebook допускалось восхваление неонационалистов. «Ранее Facebook временно разрешил своим пользователям восхвалять неонационалистический украинский батальон „Азов“ (запрещенная в России организация, — прим. URA.RU). Теперь же он разрешил призывы к убийству наших соотечественников и главы государства», — заявил Малькевич. Корпорация Meta 11 марта временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В ответ на это генпрокуратура РФ направила иск в суд с просьбой признать американскую компанию экстремистской организацией. На основании этого Роскомнадзор должен ограничить доступ к Instagram.