В Общественной палате рассказали, как Meta провоцирует геноцид

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Meta допустила геноцид народа рохинджа в Мьянме Фото:

Модерация в Facebook, Instagram и WhatsApp, которые пренадлежат американской компании Meta, привела к геноциду в нескольких странах. Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич.

«Действия Meta полностью подрывают доверие к ее принципам. Компанию уже обвиняли в том, что ее халатная модерация привела к настоящему геноциду народа рохинджа в Мьянме, а также к насилию в отношении жителей штата Тыграй в Эфиопии, и ставшего жертвой этнической чистки», — подчеркнул Александр Малькевич.

Спикер добавил, что на Facebook допускалось восхваление неонационалистов. «Ранее Facebook временно разрешил своим пользователям восхвалять неонационалистический украинский батальон „Азов“ (запрещенная в России организация, — прим. URA.RU). Теперь же он разрешил призывы к убийству наших соотечественников и главы государства», — заявил Малькевич.

Корпорация Meta 11 марта временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В ответ на это генпрокуратура РФ направила иск в суд с просьбой признать американскую компанию экстремистской организацией. На основании этого Роскомнадзор должен ограничить доступ к Instagram.

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Модерация в Facebook, Instagram и WhatsApp, которые пренадлежат американской компании Meta, привела к геноциду в нескольких странах. Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич. «Действия Meta полностью подрывают доверие к ее принципам. Компанию уже обвиняли в том, что ее халатная модерация привела к настоящему геноциду народа рохинджа в Мьянме, а также к насилию в отношении жителей штата Тыграй в Эфиопии, и ставшего жертвой этнической чистки», — подчеркнул Александр Малькевич. Спикер добавил, что на Facebook допускалось восхваление неонационалистов. «Ранее Facebook временно разрешил своим пользователям восхвалять неонационалистический украинский батальон „Азов“ (запрещенная в России организация, — прим. URA.RU). Теперь же он разрешил призывы к убийству наших соотечественников и главы государства», — заявил Малькевич. Корпорация Meta 11 марта временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В ответ на это генпрокуратура РФ направила иск в суд с просьбой признать американскую компанию экстремистской организацией. На основании этого Роскомнадзор должен ограничить доступ к Instagram.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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