Турция захотела организовать встречу Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Такая возможность есть. Но говорить о сроках пока рано, потому что этому процессу будет способствовать готовность лидеров, готовность сторон. Мы с удовольствием готовы принять у себя такую встречу», — передает РИА «Новости» слова главы МИД Турции.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Оккупировать Украину Россия не собирается.
Зеленский выступал с заявлением, что главной задачей украинской делегации на переговорах с Россией является встреча с президентом РФ. О том, что Владимир Путин готов обсуждать ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, ранее сообщали в Кремле.
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Такая возможность есть. Но говорить о сроках пока рано, потому что этому процессу будет способствовать готовность лидеров, готовность сторон. Мы с удовольствием готовы принять у себя такую встречу», — передает РИА «Новости» слова главы МИД Турции. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Оккупировать Украину Россия не собирается. Зеленский выступал с заявлением, что главной задачей украинской делегации на переговорах с Россией является встреча с президентом РФ. О том, что Владимир Путин готов обсуждать ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, ранее сообщали в Кремле.