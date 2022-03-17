17 марта 2022

Турция захотела организовать встречу Путина и Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
МИД Турции заявил о готовности Анкары провести встречу Владимира Путина и Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Такая возможность есть. Но говорить о сроках пока рано, потому что этому процессу будет способствовать готовность лидеров, готовность сторон. Мы с удовольствием готовы принять у себя такую встречу», — передает РИА «Новости» слова главы МИД Турции.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Оккупировать Украину Россия не собирается.

Зеленский выступал с заявлением, что главной задачей украинской делегации на переговорах с Россией является встреча с президентом РФ. О том, что Владимир Путин готов обсуждать ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, ранее сообщали в Кремле.

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Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Такая возможность есть. Но говорить о сроках пока рано, потому что этому процессу будет способствовать готовность лидеров, готовность сторон. Мы с удовольствием готовы принять у себя такую встречу», — передает РИА «Новости» слова главы МИД Турции. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Оккупировать Украину Россия не собирается. Зеленский выступал с заявлением, что главной задачей украинской делегации на переговорах с Россией является встреча с президентом РФ. О том, что Владимир Путин готов обсуждать ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, ранее сообщали в Кремле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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