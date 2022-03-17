Турция захотела организовать встречу Путина и Зеленского

17 марта 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

МИД Турции заявил о готовности Анкары провести встречу Владимира Путина и Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Такая возможность есть. Но говорить о сроках пока рано, потому что этому процессу будет способствовать готовность лидеров, готовность сторон. Мы с удовольствием готовы принять у себя такую встречу», — передает РИА «Новости» слова главы МИД Турции. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Оккупировать Украину Россия не собирается. Зеленский выступал с заявлением, что главной задачей украинской делегации на переговорах с Россией является встреча с президентом РФ. О том, что Владимир Путин готов обсуждать ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, ранее сообщали в Кремле. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Такая возможность есть. Но говорить о сроках пока рано, потому что этому процессу будет способствовать готовность лидеров, готовность сторон. Мы с удовольствием готовы принять у себя такую встречу», — передает РИА «Новости» слова главы МИД Турции. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Оккупировать Украину Россия не собирается. Зеленский выступал с заявлением, что главной задачей украинской делегации на переговорах с Россией является встреча с президентом РФ. О том, что Владимир Путин готов обсуждать ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, ранее сообщали в Кремле.