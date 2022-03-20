В США рассказали о способе создания бесполетной зоны над Украиной

21 марта 2022 в 01:52 Размер текста - 17 +

Сенатор рассказал, что США может создать бесполетную зону над Украиной с помощью систем вооружений Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бесполетную зону над Украиной можно создать с помощью наземных систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил CBS американский политик-республиканец, сенатор США от штата Кентукки Митч Макконнелл. «Есть способ создать бесполетную зону с помощью систем вооружений — наземных систем противовоздушной обороны, которые дадут Украине шанс во время сражения контролировать воздушное пространство, чтобы сбивать самолеты и другие средства, которые пытаются контролировать воздушное пространство, — без того, чтобы США устанавливали бесполетную зону, за которую будут отвечать наши собственные пилоты», — заявил Макконнелл. Он также отметил, что конгресс США должен предоставить больше военной помощи Украине при необходимости. «Если им нужно больше, мы должны дать им больше», — сказал сенатор. Ранее сообщалось, что НАТО наращивает военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины. Также министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что в альянсе не хотят создавать беполетную зону над Украиной, т. к. это может обернуться «непредсказуемыми последствиями». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бесполетную зону над Украиной можно создать с помощью наземных систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил CBS американский политик-республиканец, сенатор США от штата Кентукки Митч Макконнелл. «Есть способ создать бесполетную зону с помощью систем вооружений — наземных систем противовоздушной обороны, которые дадут Украине шанс во время сражения контролировать воздушное пространство, чтобы сбивать самолеты и другие средства, которые пытаются контролировать воздушное пространство, — без того, чтобы США устанавливали бесполетную зону, за которую будут отвечать наши собственные пилоты», — заявил Макконнелл. Он также отметил, что конгресс США должен предоставить больше военной помощи Украине при необходимости. «Если им нужно больше, мы должны дать им больше», — сказал сенатор. Ранее сообщалось, что НАТО наращивает военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины. Также министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что в альянсе не хотят создавать беполетную зону над Украиной, т. к. это может обернуться «непредсказуемыми последствиями».