Генсек НАТО: альянс наращивает военную поддержку Украины

20 марта 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

НАТО наращивает военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Союзники по НАТО наращивают свою поддержку Украины, в том числе посредством поставок вооружений, гуманитарной помощи, а также через многомиллиардную помощь ее экономике», — цитирует РИА «Новости» выступление Йенса Столтенберга на американском телеканале NBC. Кроме того, страны-участницы альянса вводят беспрецедентные по своему масштабу санкции в отношении России. По словам Столтенберга, так Запад пытается заставить Москву «уплатить цену» за действия на Украине. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не желает вмешиваться в конфликт на востоке Европы. В частности, альянс не собирается вводить бесполетную зону над Украиной. По словам Столтенберга, это приведет к полномасштабной войне в Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. По его словам, спецоперация нужна для демилитаризации и денацификации, а не для оккупации Украины. Путин отмечал, что Украина саботировала Минские соглашения, также была угроза ее вступления в НАТО. Москва предлагала Киеву вывести войска их Донбасса и не вступать в боевые действия, однако эти доводы не были услышаны, рассказал президент РФ.