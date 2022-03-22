Red Wings возобновляет перелеты из Екатеринбурга в Анталию

Из Екатеринбурга осуществляются рейсы в Анталию и Стамбул Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в курортный город Турции Анталию с 30 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Авиакомпания Red Wings 30 марта начнет полеты из Екатеринбурга в Анталию. Рейсы будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что билеты уже поступили в продажу. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Также в авиакомпании напомнили, что с 18 марта осуществляются перелеты из Екатеринбурга в Стамбул.