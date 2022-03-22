22 марта 2022

Red Wings возобновляет перелеты из Екатеринбурга в Анталию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, самолет, ночной аэропорт
Из Екатеринбурга осуществляются рейсы в Анталию и Стамбул Фото:

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в курортный город Турции Анталию с 30 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Авиакомпания Red Wings 30 марта начнет полеты из Екатеринбурга в Анталию. Рейсы будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что билеты уже поступили в продажу. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Также в авиакомпании напомнили, что с 18 марта осуществляются перелеты из Екатеринбурга в Стамбул.

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Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в курортный город Турции Анталию с 30 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. «Авиакомпания Red Wings 30 марта начнет полеты из Екатеринбурга в Анталию. Рейсы будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что билеты уже поступили в продажу. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Также в авиакомпании напомнили, что с 18 марта осуществляются перелеты из Екатеринбурга в Стамбул.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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