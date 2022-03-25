Специалист по биооружию рассказал о работе лабораторий на Украине

25 марта 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

В биолабораториях на Украине выявляли наиболее летальные инфекции, заявил Олег Желтоножко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В биологических лабораториях на Украине проводились фундаментальные, долгосрочные исследования о влиянии различных инфекций на определенный этнос. Об этом рассказал специалист в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко. «Проводятся не эпизодические работы, а серьезные, фундаментально обоснованные исследования, имеющие географическую привязку. Изучение наличия антител — это исследование возможного иммунного ответа на ту или иную инфекцию. Фактически мы видим изучение эффективности тех или иных инфекций применительно к определенному этносу. Это делалось, чтобы найти инфекции, которые с военной точки зрения были бы наиболее эффективны, наиболее заразны и летальны», — сказал Желтоножко в беседе с «Известиями». Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения Крыма с Россией заявил, что цель спецоперации — защита народа Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации в Минобороны РФ сообщили, что на территории Украины была обнаружена сеть биологических лабораторий, которые занимались разработкой оружия. Владимир Путин сообщил, что эти лаборатории контролирует Пентагон, передает телеканал 360. Журналистка Диляна Гайтанджиева (Болгария) утверждает, что сейчас Пентагон осуществляет поиск новых генетических образцов, преимущественно русских и украинцев, для поставки в одну из военных лабораторий США и проведения дальнейших экспериментов по разработке биологического оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В биологических лабораториях на Украине проводились фундаментальные, долгосрочные исследования о влиянии различных инфекций на определенный этнос. Об этом рассказал специалист в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко. «Проводятся не эпизодические работы, а серьезные, фундаментально обоснованные исследования, имеющие географическую привязку. Изучение наличия антител — это исследование возможного иммунного ответа на ту или иную инфекцию. Фактически мы видим изучение эффективности тех или иных инфекций применительно к определенному этносу. Это делалось, чтобы найти инфекции, которые с военной точки зрения были бы наиболее эффективны, наиболее заразны и летальны», — сказал Желтоножко в беседе с «Известиями». Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения Крыма с Россией заявил, что цель спецоперации — защита народа Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации в Минобороны РФ сообщили, что на территории Украины была обнаружена сеть биологических лабораторий, которые занимались разработкой оружия. Владимир Путин сообщил, что эти лаборатории контролирует Пентагон, передает телеканал 360. Журналистка Диляна Гайтанджиева (Болгария) утверждает, что сейчас Пентагон осуществляет поиск новых генетических образцов, преимущественно русских и украинцев, для поставки в одну из военных лабораторий США и проведения дальнейших экспериментов по разработке биологического оружия.