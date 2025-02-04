Три человека отравились угарным газом в Туве

В Чадане (Тува) в частном доме погибло три человека из-за отравления угарным газом. Среди них — девочка 15-лет. Начата проверка.
«Поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении по улице Подгорной города Чадан тел трех местных жителей с признаками отравления угарным газом. По данному факту <...> организована процессуальная проверка», — сообщило СУСК России по республике. На месте происшествия работают следователи.
По данным следствия, в доме проживала многодетная семья. Двое родителей и их 15-летняя дочь, погибли на месте. Еще двое детей: 11-летний мальчик и взрослая дочь были экстренно госпитализированы. В настоящее время находятся они под наблюдением.
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