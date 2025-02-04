Три человека отравились угарным газом в Туве

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В Туве семья отравилась угарным газом, трое из пяти человек погибло
В Туве семья отравилась угарным газом, трое из пяти человек погибло Фото:

В Чадане (Тува) в частном доме погибло три человека из-за отравления угарным газом. Среди них — девочка 15-лет. Начата проверка.

«Поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении по улице Подгорной города Чадан тел трех местных жителей с признаками отравления угарным газом. По данному факту <...> организована процессуальная проверка», — сообщило СУСК России по республике. На месте происшествия работают следователи.

По данным следствия, в доме проживала многодетная семья. Двое родителей и их 15-летняя дочь, погибли на месте. Еще двое детей: 11-летний мальчик и взрослая дочь были экстренно госпитализированы. В настоящее время находятся они под наблюдением.

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В Чадане (Тува) в частном доме погибло три человека из-за отравления угарным газом. Среди них — девочка 15-лет. Начата проверка. «Поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении по улице Подгорной города Чадан тел трех местных жителей с признаками отравления угарным газом. По данному факту <...> организована процессуальная проверка», — сообщило СУСК России по республике. На месте происшествия работают следователи. По данным следствия, в доме проживала многодетная семья. Двое родителей и их 15-летняя дочь, погибли на месте. Еще двое детей: 11-летний мальчик и взрослая дочь были экстренно госпитализированы. В настоящее время находятся они под наблюдением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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