Тело ребенка, убитого собственными родителями в Калининграде, нашли в болоте

Тело семилетнего мальчика Данила Трехлебова, убитого своими родителями, было найдено в болотистой местности города Черняховска Калининградской области. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«Тело ребенка обнаружено в болотистой местности на территории города Черняховска», — говорится в сообщении официального telegram-канала прокуратуры. Там добавили, что мать ребенка сообщила о его исчезновении 3 февраля.
Начато уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемым в убийстве задержан 42-летний отчим мальчика, вопрос о его мере пресечения будет решен в ближайшее время. Прокуратура области контролирует ход расследования и выяснение всех обстоятельств дела.
В Калининградской области 2 февраля пропал семилетний мальчик Данил Трехлебов, который ушел из дома после ссоры с родителями. Мать сообщила в полицию о его исчезновении 3 февраля. В поисках ребенка участвовали около 1,5 тысячи человек, включая полицейских и волонтеров.
Позже выяснилось, что мальчика убил отчим, который притворялся, что разыскивает его. Мать была в курсе, что отчим убил мальчика, но не знала, где он спрятал тело. Она участвовала в поисках из-за страха перед сожителем и чувства вины, передает RT.
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