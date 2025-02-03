Покушение на Саркисяна в «Алых парусах» — не первое убийство в данном ЖК: подробности расстрела авторитета

В результате взрыва самодельной бомбы в московском жилом комплексе «Алые паруса» погиб руководитель Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Однако это не первое громкое убийство, совершенное в данном ЖК — в 2021 году здесь был застрелен вор в законе Али Гейдаров, которого в криминальных кругах называли Альберт Рыжий. Подробнее о предыдущем покушении в стенах «Алых парусов» — в материале URA.RU.
Меры безопасности усилены
В ЖК «Алые паруса» меры безопасности не единожды усиливались. В частности, после убийства Али Гейдарова весной 2021 года. Об этом заявила ведущая Алла Довлатова в беседе с telegram-каналом Shot. Так, были ужесточены меры на КПП — должны были записывать ФИО всех посторонних, не проживающих на территории комплекса, но желающих попасть внутрь. Однако меры с течением времени ослабили, отметила Довлатова.
Убийство Рыжего
О гибели Гейдарова стало известно днем 12 апреля 2021 года. Он был застрелен мужчиной после ссоры с ним в фитнес-центре «Алых парусов». Это был первый случай убийства вора в законе за восемь лет.
Гейдаров — первый вор в законе, которого освободили досрочно из колонии. Из-за этого его подозревали в связях со спецслужбами.
В фитнес-зале Гейдаров находился со своими охранниками. Он занимался на кардиотренажере, когда к нему сзади подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в спину. Из-за выстрелов началась паника, и убийца покинул здание, слившись с толпой.
Убийство было совершено, предположительно, из пистолета-пулемета, который неизвестный спрятал в рюкзаке. После происшествия в СК возбудили уловное дело по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство» и начали расследование.
Вскоре в СМИ сообщили, что в стрелявшем опознали Матлаба Султанова. Ранее человек с таким же именем был судим в Азербайджане за то, что зарезал собственную сестру и отрезал ухо ее мужу, пытавшемуся встать на защиту супруги.
Стрелявший около года жил в том же ЖК, что и Гейдаров, и посещал тот же фитнес-зал вместе с девушкой, отношения с которой завел для прикрытия, пишет Lenta.ru. Позже девушка рассказала, что ей стрелявший представился бизнесменом, и что она беременна от него.
С места преступления киллер, вероятно, скрылся на автобусе — рюкзак с оружием он выбросил до посадки. Также он несколько раз сменил транспорт и одежду. Все это привело к тому, что след преступника затерялся.
К его поискам приступили СКР, ФСБ и Московский уголовный розыск. Через два дня подозреваемый был задержан, в ходе допроса он признал вину. Он заявил, что не получал денег за убийство, причиной стал личный конфликт между ним и Гейдаровым. По данным следствия, причиной преступления мог стать давний конфликт Гейдарова с главным вором в законе Азербайджана Надиром Салифовым, известным как Гули, или же возможное сотрудничество Гейдарова с правоохранительными органами.
Убийство Саркисяна
В «Алых парусах» произошел взрыв самодельной бомбы 3 февраля. Следствие рассматривает его как возможное покушение на жизнь Саркисяна. В результате взрыва пострадал его личный охранник, бывший подполковник ВСУ Олег Касперович, травмы получили еще три человека.
В момент покушения Саркисян направлялся в паркинг через холл. При этом его телохранители всегда использовали спецоборудование для проверки всех возможных укрытий, в частности — урны и диваны жилого комплекса «Алые Паруса». Один из жителей комплекса Владимир предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано за креслом или диваном в подъезде.
Саркисян был доставлен в больницу — взрывом ему оторвало ногу, он получил черепно-мозговую травму, контузию и многочисленные ожоги. Было принято решение ампутировать ему ногу. Через некоторое время Саркисян впал в кому.
Еще позже он скончался. В СК РФ подтвердили факт смерти. Скорбь выразил мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько.
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