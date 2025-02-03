Зеленский в панике из-за сближения РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что власти России и США сблизились на фоне призыва администрации Дональда Трампа провести выборы на Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на экс-украинского министра, который пожелал остаться анонимным.
«Москва присоединилась к Вашингтону, призвавшему Украину провести выборы, что вызвало обеспокоенность в Киеве. Удивительное совпадение позиций вызвало на Украине опасения, что президент России Владимир Путин намерен столкнуть Киев и Вашингтон друг с другом в вопросе о том, как прекратить конфликт», — сказал собеседник.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что выборы возможны даже во время конфликта, поэтому он считает важным их проведение. Келлога поддержал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что срок Зеленского истек.
Ранее URA.RU писало о том, что Трамп и Путин едины во мнении о президенте Украины Владимире Зеленском. Власти США надеются, что на Украине до конца года пройдут президентские и парламентские выборы, особенно если Киев сможет договориться с Москвой о перемирии в ближайшие месяцы, напоминает RT. По словам Трампа в вопросе урегулирования конфликта России и Украины достигнут «большой прогресс», передает MK.RU.
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