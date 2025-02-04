Замглавы Псковской области сел в тюрьму из-за дорогих подарков

Экс-замглавы Пскова приговорили к 10 годам тюрьмы за взятку
© Служба новостей «URA.RU»
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Грацкий осужден на десять лет лишения свободы
Грацкий осужден на десять лет лишения свободы Фото:

Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий осужден на десять лет лишения свободы по делу о взятках. Он получил незаконное вознаграждение, включая автомобиль, деньги и часы, общей стоимостью около шести миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

«В 2022 и 2023 годах обвиняемый, будучи заместителем главы администрации Пскова, действуя в интересах представителей юридических лиц, получил от последних незаконное вознаграждение в виде автомобиля, денежных средств и наручных часов на общую сумму около шести млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры в telegram-канале. Взятка была получена за содействие в исполнении муниципальных контрактов. Грацкий осужден на 10 лет.

Суд также наложил на него штраф в 5,7 млн рублей и лишил права занимать определенные должности на десять лет. В рамках дела было выявлено несколько эпизодов получения взяток, в том числе автомобиль стоимостью более пяти млн рублей от директора строительной компании и массажное кресло за 400 тысяч рублей, заключили в прокуратуре.

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Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий осужден на десять лет лишения свободы по делу о взятках. Он получил незаконное вознаграждение, включая автомобиль, деньги и часы, общей стоимостью около шести миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области. «В 2022 и 2023 годах обвиняемый, будучи заместителем главы администрации Пскова, действуя в интересах представителей юридических лиц, получил от последних незаконное вознаграждение в виде автомобиля, денежных средств и наручных часов на общую сумму около шести млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры в telegram-канале. Взятка была получена за содействие в исполнении муниципальных контрактов. Грацкий осужден на 10 лет. Суд также наложил на него штраф в 5,7 млн рублей и лишил права занимать определенные должности на десять лет. В рамках дела было выявлено несколько эпизодов получения взяток, в том числе автомобиль стоимостью более пяти млн рублей от директора строительной компании и массажное кресло за 400 тысяч рублей, заключили в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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