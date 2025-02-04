Летчики ВСУ расстроились из-за сбитого истребителя

Летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) «повергла в уныние» новость о том, что их истребитель Су-27 сбит воздушно-космическими силами России. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Сбитый истребитель и смерть Ивана Болотова (летчика-истребителя ВСУ — прим. URA.RU) повергла в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ по той простой причине, что погибший летчик без преувеличения считался асом у режима [лидера Украины] Зеленского», — рассказал Рогов РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что погибший пилот был достаточно опытным. Боевые задачи в зоне СВО он выполнял с февраля 2022 года.
О том, что украинский истребитель Су-27 воздушно-космические силы России сбили 3 февраля, сообщило Минобороны страны. Сами ВСУ подтвердили, что пилот Иван Болотов погиб.
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