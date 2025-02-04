Летчики ВСУ расстроились из-за сбитого истребителя

Рогов: сбитый украинский Су-27 поверг в уныние летчиков ВСУ
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Сбитый Су-27 поверг в уныние значительную часть оставшихся летчиков ВСУ, считает Рогов
Сбитый Су-27 поверг в уныние значительную часть оставшихся летчиков ВСУ, считает Рогов Фото:

Летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) «повергла в уныние» новость о том, что их истребитель Су-27 сбит воздушно-космическими силами России. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Сбитый истребитель и смерть Ивана Болотова (летчика-истребителя ВСУ — прим. URA.RU) повергла в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ по той простой причине, что погибший летчик без преувеличения считался асом у режима [лидера Украины] Зеленского», — рассказал Рогов РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что погибший пилот был достаточно опытным. Боевые задачи в зоне СВО он выполнял с февраля 2022 года. 

О том, что украинский истребитель Су-27 воздушно-космические силы России сбили 3 февраля, сообщило Минобороны страны. Сами ВСУ подтвердили, что пилот Иван Болотов погиб. 

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Летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) «повергла в уныние» новость о том, что их истребитель Су-27 сбит воздушно-космическими силами России. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Сбитый истребитель и смерть Ивана Болотова (летчика-истребителя ВСУ — прим. URA.RU) повергла в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ по той простой причине, что погибший летчик без преувеличения считался асом у режима [лидера Украины] Зеленского», — рассказал Рогов РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что погибший пилот был достаточно опытным. Боевые задачи в зоне СВО он выполнял с февраля 2022 года.  О том, что украинский истребитель Су-27 воздушно-космические силы России сбили 3 февраля, сообщило Минобороны страны. Сами ВСУ подтвердили, что пилот Иван Болотов погиб. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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