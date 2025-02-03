03 февраля 2025

Европа выделила миллионы евро на пропаганду в России

ЕК выделила миллионы евро для поддержки изгнанных журналистов из РФ и Беларуси
© Служба новостей «URA.RU»
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Журналистам из России и Белоруссии пообещали миллионы евро
Журналистам из России и Белоруссии пообещали миллионы евро Фото:

Еврокомиссия (ЕК) объявила о конкурсе проектов для изгнанных журналистов из России и Белоруссии, работающих в странах Европы. Работникам СМИ обещают гранты в размере 3 млн евро. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕК.

«Сегодня Комиссия опубликовала объявление о приеме предложений в поддержку изгнанных независимых журналистов и представителей СМИ из России и Беларуси, которые работают в ЕС. Предлагая финансирование в размере почти 3 миллионов евро. Его основная цель — поддержка создания общеевропейской платформы или сети медиахабов, способствующих формированию плюралистической медиасреды», — говорится в сообщении.

Основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы изгнанные независимые журналисты и СМИ могли продолжать производить контент и распространять его среди своей аудитории без редакционного вмешательства. По данным органа, только в 2024 году 1,5 тысячи независимых журналистов и ряд редакций из России и Белоруссии переехали в страны ЕС. Первый аналогичный конкурс ЕК проводила в 2023 году.

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Еврокомиссия (ЕК) объявила о конкурсе проектов для изгнанных журналистов из России и Белоруссии, работающих в странах Европы. Работникам СМИ обещают гранты в размере 3 млн евро. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕК. «Сегодня Комиссия опубликовала объявление о приеме предложений в поддержку изгнанных независимых журналистов и представителей СМИ из России и Беларуси, которые работают в ЕС. Предлагая финансирование в размере почти 3 миллионов евро. Его основная цель — поддержка создания общеевропейской платформы или сети медиахабов, способствующих формированию плюралистической медиасреды», — говорится в сообщении. Основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы изгнанные независимые журналисты и СМИ могли продолжать производить контент и распространять его среди своей аудитории без редакционного вмешательства. По данным органа, только в 2024 году 1,5 тысячи независимых журналистов и ряд редакций из России и Белоруссии переехали в страны ЕС. Первый аналогичный конкурс ЕК проводила в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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