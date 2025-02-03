Европа выделила миллионы евро на пропаганду в России

Еврокомиссия (ЕК) объявила о конкурсе проектов для изгнанных журналистов из России и Белоруссии, работающих в странах Европы. Работникам СМИ обещают гранты в размере 3 млн евро. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕК.
«Сегодня Комиссия опубликовала объявление о приеме предложений в поддержку изгнанных независимых журналистов и представителей СМИ из России и Беларуси, которые работают в ЕС. Предлагая финансирование в размере почти 3 миллионов евро. Его основная цель — поддержка создания общеевропейской платформы или сети медиахабов, способствующих формированию плюралистической медиасреды», — говорится в сообщении.
Основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы изгнанные независимые журналисты и СМИ могли продолжать производить контент и распространять его среди своей аудитории без редакционного вмешательства. По данным органа, только в 2024 году 1,5 тысячи независимых журналистов и ряд редакций из России и Белоруссии переехали в страны ЕС. Первый аналогичный конкурс ЕК проводила в 2023 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.