В Петербурге задержан детский тренер по подозрению в насилии над ребенком

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело
По факту происшествия возбуждено уголовное дело Фото:

Сотрудники уголовного розыска задержали детского тренера по плаванию и футболу. Тренер подозревается в совершении насильственных действий против ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, 3 февраля, сотрудники уголовного розыска у дома 13 корпус 2 по проспекту Косыгина задержали 36-летнего тренера по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района. Он подозревается в том, что 30 сентября прошлого года в салоне автомобиля, <...>, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика», — рассказало ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На данный момент следствие устанавливает возможные иные эпизоды незаконной деятельности задержанного.

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Сотрудники уголовного розыска задержали детского тренера по плаванию и футболу. Тренер подозревается в совершении насильственных действий против ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В результате оперативно-розыскных мероприятий, 3 февраля, сотрудники уголовного розыска у дома 13 корпус 2 по проспекту Косыгина задержали 36-летнего тренера по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района. Он подозревается в том, что 30 сентября прошлого года в салоне автомобиля, <...>, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика», — рассказало ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На данный момент следствие устанавливает возможные иные эпизоды незаконной деятельности задержанного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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