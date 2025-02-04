Глава Харьковской области Ганчев боится возвращаться на Украину

Ганчев заявил о возможном покушении на свою жизнь со стороны киевских спецслужб
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине хотят устранить Виталия Ганчева
На Украине хотят устранить Виталия Ганчева Фото:

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что не намерен возвращаться на Украину. Он опасается угроз пожизненного заключения и физического устранения.

«Все руководство военно-гражданской администрации Харьковской области под прицелом — даже не с юридической точки зрения: они там осуждают нас заочно, вот мне там пожизненный срок уже обещают, а именно физическое устранение», — передает слова Ганчева РИА Новости. Он добавил, что такие угрозы свидетельствуют о страхе Киева и заявил о намерении продолжать выполнять свои обязанности, несмотря на опасности, которые им грозят.

Ганчев в 2024 году поддержал идею референдума о присоединении Харьковской области к России. Также он выражает полную уверенность в том, что ВС РФ удастся освободить этот регион от украинских сил, передает деловая газета «Взгляд».

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Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что не намерен возвращаться на Украину. Он опасается угроз пожизненного заключения и физического устранения. «Все руководство военно-гражданской администрации Харьковской области под прицелом — даже не с юридической точки зрения: они там осуждают нас заочно, вот мне там пожизненный срок уже обещают, а именно физическое устранение», — передает слова Ганчева РИА Новости. Он добавил, что такие угрозы свидетельствуют о страхе Киева и заявил о намерении продолжать выполнять свои обязанности, несмотря на опасности, которые им грозят. Ганчев в 2024 году поддержал идею референдума о присоединении Харьковской области к России. Также он выражает полную уверенность в том, что ВС РФ удастся освободить этот регион от украинских сил, передает деловая газета «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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