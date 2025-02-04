Бизнесмены предложили создать единую базу данных для всех мигрантов

Бизнес нацелен на решение проблемы трудоустройства мигрантов, которые находятся в России без легального статуса. В этой связи предусмотрено создание системы контроля рабочей силы, получившей название «Знай своего мигранта». Об этом говорится в резолюции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Крупному бизнесу, являющемуся центром притяжения иностранной рабочей силы, необходимо выработать систему контроля трудового ресурса — единый отраслевой комплаенс „Знай своего мигранта“», — передает содержание документа РБК. Отмечается, что государство установит обязательные данные и документы для проверки, что позволит бизнесу легализовать труд мигрантов, не теряя при этом прибыль.
Также обсуждается создание цифрового профиля мигранта с личными и биометрическими данными. Эта инициатива позволит обеспечить более прозрачный и легальный процесс въезда, пребывания и выезда иностранных работников, заключили в резолюции.
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