Лавров сравнил новую концепцию Америки с гитлеровским периодом

Лавров: новая геополитическая концепция США Америка похоронит дипломатию
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Лавров прокомментировал переход США к концепции «Америка прежде всего»
Лавров прокомментировал переход США к концепции «Америка прежде всего» Фото:

Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о новой геополитической концепции США. Глава МИД увидел в ней тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода.

«Переход к концепции „Америка прежде всего“ несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода „Германия превыше всего“», — написал Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике». Главные тезисы публикации размещены в официальном telegram-канале МИДа.

Он отметил, что ставка США на «установление мира посредством силы» может угрожать дипломатии. По мнению министра, такие высказывания говорят о неуважении к международно-правовым обязательствам США по Уставу ООН. 

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Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о новой геополитической концепции США. Глава МИД увидел в ней тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода. «Переход к концепции „Америка прежде всего“ несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода „Германия превыше всего“», — написал Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике». Главные тезисы публикации размещены в официальном telegram-канале МИДа. Он отметил, что ставка США на «установление мира посредством силы» может угрожать дипломатии. По мнению министра, такие высказывания говорят о неуважении к международно-правовым обязательствам США по Уставу ООН. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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