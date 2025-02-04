Лавров сравнил новую концепцию Америки с гитлеровским периодом

Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о новой геополитической концепции США. Глава МИД увидел в ней тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода.
«Переход к концепции „Америка прежде всего“ несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода „Германия превыше всего“», — написал Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике». Главные тезисы публикации размещены в официальном telegram-канале МИДа.
Он отметил, что ставка США на «установление мира посредством силы» может угрожать дипломатии. По мнению министра, такие высказывания говорят о неуважении к международно-правовым обязательствам США по Уставу ООН.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.