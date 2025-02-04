В колледже Петербурга эвакуировали почти 1000 человек из-за сообщений о минировании

В колледже Петербурга эвакуировали почти 1000 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти получили пять сообщений о минировании различных образовательных объектов в городе
Власти получили пять сообщений о минировании различных образовательных объектов в городе Фото:

В Санкт-Петербург поступили новые сообщения о минировании. Почти 1000 человек были эвакуированы из Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции, расположенного в Калининском районе, после того как на электронные адреса и телефоны учебных заведений поступило несколько сообщений о возможном наличии взрывных устройств.

«Из Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции в Калининском районе эвакуировали 943 человека. По остальным адресам по решению администрации эвакуация не проводилась», — стало известно 78.ru. Это мероприятие стало частью проверки, которая завершилась к 20 часам.

По информации портала, власти получили пять сообщений о минировании различных образовательных объектов в городе. В ответ на эти угрозы была проведена операция по проверке безопасности, в ходе которой сотрудники полиции осмотрели 1745 зданий. Ни в одном из них не было обнаружено взрывчатых веществ или взрывных устройств. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с ложными сообщениями о минировании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербург поступили новые сообщения о минировании. Почти 1000 человек были эвакуированы из Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции, расположенного в Калининском районе, после того как на электронные адреса и телефоны учебных заведений поступило несколько сообщений о возможном наличии взрывных устройств. «Из Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции в Калининском районе эвакуировали 943 человека. По остальным адресам по решению администрации эвакуация не проводилась», — стало известно 78.ru. Это мероприятие стало частью проверки, которая завершилась к 20 часам. По информации портала, власти получили пять сообщений о минировании различных образовательных объектов в городе. В ответ на эти угрозы была проведена операция по проверке безопасности, в ходе которой сотрудники полиции осмотрели 1745 зданий. Ни в одном из них не было обнаружено взрывчатых веществ или взрывных устройств. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с ложными сообщениями о минировании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...