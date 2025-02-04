В колледже Петербурга эвакуировали почти 1000 человек из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербург поступили новые сообщения о минировании. Почти 1000 человек были эвакуированы из Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции, расположенного в Калининском районе, после того как на электронные адреса и телефоны учебных заведений поступило несколько сообщений о возможном наличии взрывных устройств.
«Из Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции в Калининском районе эвакуировали 943 человека. По остальным адресам по решению администрации эвакуация не проводилась», — стало известно 78.ru. Это мероприятие стало частью проверки, которая завершилась к 20 часам.
По информации портала, власти получили пять сообщений о минировании различных образовательных объектов в городе. В ответ на эти угрозы была проведена операция по проверке безопасности, в ходе которой сотрудники полиции осмотрели 1745 зданий. Ни в одном из них не было обнаружено взрывчатых веществ или взрывных устройств. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с ложными сообщениями о минировании.
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