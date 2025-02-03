Иностранцам облегчили трудоустройство в России

Правительство Российской Федерации обновило список зарубежных университетов и научных институтов, дипломы которых признаются в России. Обновленный перечень пополнили высшие учебные заведения из таких стран, как США, Австралия, Великобритания, Германия, Чехия, Египет и ряда других, следует из распоряжения правительства.
«Перечень университетов, дипломы которых признаются властями РФ, пополнили 14 новых вузов. Речь идет об Университете Южного Квинсленда (Австралия), Каирском университете (Египет), Католическом университете Святого Сердца (Италия), Университете Хериот-Уатта (Великобритания), Университете Байрейта (Германия), Университете Констанца (Германия), Университете Шарджи (ОАЭ), Мэрилендском университете в Балтиморе (США) и так далее», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на распоряжение правительства.
После обновления список включает 384 иностранных учебных заведения и научных организации из 36 различных стран. Учебные учреждения выбирали на основании трех международных рейтингов по итогам 2024 года, рассказало издание со ссылкой на Минобрнауки.
Министерство пояснило, что данная инициатива должна способствовать привлечению иностранных студентов в страну и мобильности высококвалифицированных специалистов. Если вуз входит в утвержденный перечень, то соискателю не придется проходить длительную процедуру сверки документов и их признания.
Как URA.RU писало ранее, только за десять месяцев 2024 года разрешение на работу в России выдали более 40 тысячам высококвалифицированных зарубежных специалистов. При этом детей иностранцев будут брать в школы РФ только при условии знания русского языка. Такой закон был подписал президент РФ Владимир Путин. Эта инициатива вызвала оживленные споры в Госдуме, пишет «Царьград».
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