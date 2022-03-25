Минфин Германии настаивает на отказе идти навстречу России

25 марта 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Россия поставила условие оплаты газа в рублях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия не собирается расплачиваться за поставки газа из России рублями, как этого требует РФ. Об этом сказал министр финансов Германии Кристиан Линднер. «Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его [Путина] валюту. Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены», — сказал Линдлер в интервью телеканалу Die Welt, передает агентство Reauters. По его словам, окончательное решение должны принимать коммерческие компании, которые получают российский газ и продают его немецким потребителям. Единственным способом отказа от российского газа для Европы может быть «обвал своей промышленности», считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Я вижу только один способ, если они говорят, что им промышленность не нужна, <…> тогда можно от российского газа отказаться», — заявил он в интервью Пятому каналу. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что недружественные страны будут расплачиваться с Россией за газ рублями. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение историческим. Через четыре дня «Газпром» начнет принимать оплату только в рублях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Германии сообщали, что смогут расплачиваться рублями, но это станет нарушением санкций в отношении Центробанка России. Об этом заявлял глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия не собирается расплачиваться за поставки газа из России рублями, как этого требует РФ. Об этом сказал министр финансов Германии Кристиан Линднер. «Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его [Путина] валюту. Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены», — сказал Линдлер в интервью телеканалу Die Welt, передает агентство Reauters. По его словам, окончательное решение должны принимать коммерческие компании, которые получают российский газ и продают его немецким потребителям. Единственным способом отказа от российского газа для Европы может быть «обвал своей промышленности», считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Я вижу только один способ, если они говорят, что им промышленность не нужна, <…> тогда можно от российского газа отказаться», — заявил он в интервью Пятому каналу. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что недружественные страны будут расплачиваться с Россией за газ рублями. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение историческим. Через четыре дня «Газпром» начнет принимать оплату только в рублях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Германии сообщали, что смогут расплачиваться рублями, но это станет нарушением санкций в отношении Центробанка России. Об этом заявлял глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.