В Госдуме придумали новое тестирование для детей мигрантов

Депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР Ярослав Нилов предложил установить ограничение на количество попыток сдачи теста по русскому языку для детей мигрантов, поступающих в школы. Он подчеркнул, что бесконечные пересдачи снижают мотивацию к качественной подготовке.
«Если ребенок с первого раза не сдал, то он сдает через какое-то время. Но надо дать предельное количество раз, после чего ребенок не допускается до наших образовательных учреждений», — передает слова Нилова РИА Новости.
Для успешной сдачи теста требуется получить оценку «удовлетворительно», иначе ребенку будет предложено пройти дополнительный курс русского языка. Повторная попытка тестирования возможна не раньше, чем через три месяца после неудачной попытки
С 1 апреля в России вводится обязательное тестирование по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школы. Соответствующий нормативный акт подписал президент РФ Владимир Путин.
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