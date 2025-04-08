В многоэтажке Липецка произошел взрыв газа, есть пострадавшие

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Из-за хлопка в доме выбило окна, повреждено остекленение балкона (архивное фото)
Из-за хлопка в доме выбило окна, повреждено остекленение балкона (архивное фото) Фото:

В ночь на 8 апреля в одной из многоэтажек Липецка произошел взрыв газа. Об этом сообщил мэр города Роман Ченцов. В результате инцидента в одной из квартир дома номер 3 выбиты окна и повреждено остекление балкона.

«Сегодня ночью в одной из квартир дома №3 по улице Механизаторов произошел сильный хлопок, в результате которого оказались выбиты окна, повреждено остекление балкона. К счастью, соседние квартиры не пострадали», — написал Ченцов в telegram-канале. Одной из пострадавших оказалась женщина, которая получила ожоги I и II степени ушных раковин, лба и верхних конечностей и была доставлена в больницу. По счастливой случайности, соседние квартиры не пострадали.

Глава города отметил, что специалисты газораспределительной службы провели проверку и не выявили утечек бытового газа. Возможной причиной инцидента могло стать нарушение правил использования газового оборудования.

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В ночь на 8 апреля в одной из многоэтажек Липецка произошел взрыв газа. Об этом сообщил мэр города Роман Ченцов. В результате инцидента в одной из квартир дома номер 3 выбиты окна и повреждено остекление балкона. «Сегодня ночью в одной из квартир дома №3 по улице Механизаторов произошел сильный хлопок, в результате которого оказались выбиты окна, повреждено остекление балкона. К счастью, соседние квартиры не пострадали», — написал Ченцов в telegram-канале. Одной из пострадавших оказалась женщина, которая получила ожоги I и II степени ушных раковин, лба и верхних конечностей и была доставлена в больницу. По счастливой случайности, соседние квартиры не пострадали. Глава города отметил, что специалисты газораспределительной службы провели проверку и не выявили утечек бытового газа. Возможной причиной инцидента могло стать нарушение правил использования газового оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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