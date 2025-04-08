В многоэтажке Липецка произошел взрыв газа, есть пострадавшие

В ночь на 8 апреля в одной из многоэтажек Липецка произошел взрыв газа. Об этом сообщил мэр города Роман Ченцов. В результате инцидента в одной из квартир дома номер 3 выбиты окна и повреждено остекление балкона.
«Сегодня ночью в одной из квартир дома №3 по улице Механизаторов произошел сильный хлопок, в результате которого оказались выбиты окна, повреждено остекление балкона. К счастью, соседние квартиры не пострадали», — написал Ченцов в telegram-канале. Одной из пострадавших оказалась женщина, которая получила ожоги I и II степени ушных раковин, лба и верхних конечностей и была доставлена в больницу. По счастливой случайности, соседние квартиры не пострадали.
Глава города отметил, что специалисты газораспределительной службы провели проверку и не выявили утечек бытового газа. Возможной причиной инцидента могло стать нарушение правил использования газового оборудования.
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