Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации тел погибших от обстрелов мирных жителей в селе Гуево Курской области. Об этом сообщили военнослужащие 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса. По их словам, украинская сторона начинает обстрелы каждый раз, когда российские силы пытаются приблизиться.
«Уже несколько дней пытаемся забрать тела нескольких гражданских. В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами. Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел», — сообщили в группировке «Север». Информацию о действиях ВСУ в регионе передает РИА «Новости».
В марте российские военные начали масштабное наступление в Курской области. ВС РФ удалось почти полностью вытеснить солдат противника из региона.
Ранее войскам удалось заблокировать пути движения ВСУ у села Горналь с севера и востока. Несмотря на сопротивление, артиллерия успешно подавляет огневые точки противника, а пехота продолжает наступление.
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