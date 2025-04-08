ВСУ срывают эвакуацию тел погибших жителей Курской области

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ВСУ не дают российским военным вывести тела гражданских из Курской области
ВСУ не дают российским военным вывести тела гражданских из Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации тел погибших от обстрелов мирных жителей в селе Гуево Курской области. Об этом сообщили военнослужащие 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса. По их словам, украинская сторона начинает обстрелы каждый раз, когда российские силы пытаются приблизиться.

«Уже несколько дней пытаемся забрать тела нескольких гражданских. В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами. Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел», — сообщили в группировке «Север». Информацию о действиях ВСУ в регионе передает РИА «Новости».

В марте российские военные начали масштабное наступление в Курской области. ВС РФ удалось почти полностью вытеснить солдат противника из региона.

Ранее войскам удалось заблокировать пути движения ВСУ у села Горналь с севера и востока. Несмотря на сопротивление, артиллерия успешно подавляет огневые точки противника, а пехота продолжает наступление.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации тел погибших от обстрелов мирных жителей в селе Гуево Курской области. Об этом сообщили военнослужащие 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса. По их словам, украинская сторона начинает обстрелы каждый раз, когда российские силы пытаются приблизиться. «Уже несколько дней пытаемся забрать тела нескольких гражданских. В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами. Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел», — сообщили в группировке «Север». Информацию о действиях ВСУ в регионе передает РИА «Новости». В марте российские военные начали масштабное наступление в Курской области. ВС РФ удалось почти полностью вытеснить солдат противника из региона. Ранее войскам удалось заблокировать пути движения ВСУ у села Горналь с севера и востока. Несмотря на сопротивление, артиллерия успешно подавляет огневые точки противника, а пехота продолжает наступление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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