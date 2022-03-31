Екатеринбуржцы сдают в ломбард домашнюю технику и телефоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцы стали сдавать в ломбард компьютеры, покрышки для автомобилей и старую технику, чтобы прокормиться и не влезать в кредиты. Об этом URA.RU рассказали жители города, пользующиеся услугами ломбардов.

«Недавно мне пришлось сдавать свой единственный компьютер [в ломбард]. Он старый, но еще хороший, рабочий. Любил играть на нем в Dota, но кушать хочется больше», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что его знакомые сдавали в ломбард не только телефоны и технику, но и более редкие для комиссионных магазинов вещи.

«В ломбард носили старые часы, статуэтки и даже покрышки», — добавил екатеринбуржец. По его словам, на такие меры иногда приходится идти, чтобы не влезать в кредиты.

Екатеринбуржцы столкнулись с подорожанием некоторых товаров после введения странами Запада антироссийских санкций, направленных против граждан страны. Некоторые горожане, подумав о возможном повышении цен, начали закупаться впрок.

Санкции были введены после начала спецоперации России для демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин принял решение ввести войска после усиления восьмилетних обстрелов армией Украины жителей Донецкой и Луганской народных республик. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что вооруженные силы России действуют осторожно, минимизируя ущерб для мирных жителей.