Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») подал заявку на регистрацию товарного знака, который будет выглядеть как «УралVагонZавод». Информация опубликована на сайте Роспатента.
Как следует из заявки предприятия, поданной 18 марта, латинские буквы Z и V в слове «УралVагонZавод» изображены в цветах георгиевской ленточки — оранжевом и черном. Использовать этот товарный знак завод планирует по шести классам Международной классификации товаров и услуг. Например, он может быть нанесен на игрушки, зажигалки, сумки, галстуки, шляпы, платки, прочую одежу, солнцезащитные очки, флешки и многое другое.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уралвагонзавода». Там попросили направить письменный запрос. Ранее в Минобороны России поясняли, что знаки Z и V символизируют солидарность с российскими военными на Украине. Так, буква Z расшифровывается как «За победу», а V — как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цель ее — не захват территории, а демилитаризация и денацификация страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Западные страны массово начали вводить санкции против России, которые Путин назвал шагом к прямой агрессии. Ко всему прочему Германия и Литва заявили об уголовном преследовании лиц, демонстрирующих знак Z.
Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») подал заявку на регистрацию товарного знака, который будет выглядеть как «УралVагонZавод». Информация опубликована на сайте Роспатента. Как следует из заявки предприятия, поданной 18 марта, латинские буквы Z и V в слове «УралVагонZавод» изображены в цветах георгиевской ленточки — оранжевом и черном. Использовать этот товарный знак завод планирует по шести классам Международной классификации товаров и услуг. Например, он может быть нанесен на игрушки, зажигалки, сумки, галстуки, шляпы, платки, прочую одежу, солнцезащитные очки, флешки и многое другое. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уралвагонзавода». Там попросили направить письменный запрос. Ранее в Минобороны России поясняли, что знаки Z и V символизируют солидарность с российскими военными на Украине. Так, буква Z расшифровывается как «За победу», а V — как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цель ее — не захват территории, а демилитаризация и денацификация страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Западные страны массово начали вводить санкции против России, которые Путин назвал шагом к прямой агрессии. Ко всему прочему Германия и Литва заявили об уголовном преследовании лиц, демонстрирующих знак Z.