Уралвагонзавод хочет зарегистрировать в своем названии Z и V. Скрин

01 апреля 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Русские буквы В и З в названии предприятия могут заменить на латинские Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») подал заявку на регистрацию товарного знака, который будет выглядеть как «УралVагонZавод». Информация опубликована на сайте Роспатента. Как следует из заявки предприятия, поданной 18 марта, латинские буквы Z и V в слове «УралVагонZавод» изображены в цветах георгиевской ленточки — оранжевом и черном. Использовать этот товарный знак завод планирует по шести классам Международной классификации товаров и услуг. Например, он может быть нанесен на игрушки, зажигалки, сумки, галстуки, шляпы, платки, прочую одежу, солнцезащитные очки, флешки и многое другое. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уралвагонзавода». Там попросили направить письменный запрос. Ранее в Минобороны России поясняли, что знаки Z и V символизируют солидарность с российскими военными на Украине. Так, буква Z расшифровывается как «За победу», а V — как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цель ее — не захват территории, а демилитаризация и денацификация страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Западные страны массово начали вводить санкции против России, которые Путин назвал шагом к прямой агрессии. Ко всему прочему Германия и Литва заявили об уголовном преследовании лиц, демонстрирующих знак Z. Фото: скриншот с заявки на сайте «Роспатент» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») подал заявку на регистрацию товарного знака, который будет выглядеть как «УралVагонZавод». Информация опубликована на сайте Роспатента. Как следует из заявки предприятия, поданной 18 марта, латинские буквы Z и V в слове «УралVагонZавод» изображены в цветах георгиевской ленточки — оранжевом и черном. Использовать этот товарный знак завод планирует по шести классам Международной классификации товаров и услуг. Например, он может быть нанесен на игрушки, зажигалки, сумки, галстуки, шляпы, платки, прочую одежу, солнцезащитные очки, флешки и многое другое. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уралвагонзавода». Там попросили направить письменный запрос. Ранее в Минобороны России поясняли, что знаки Z и V символизируют солидарность с российскими военными на Украине. Так, буква Z расшифровывается как «За победу», а V — как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Цель ее — не захват территории, а демилитаризация и денацификация страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Западные страны массово начали вводить санкции против России, которые Путин назвал шагом к прямой агрессии. Ко всему прочему Германия и Литва заявили об уголовном преследовании лиц, демонстрирующих знак Z.