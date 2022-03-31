Германия вводит уголовную ответственность за знак Z

В ФРГ вводится уголовное наказание за использование знака Z Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министерство внутренних дел Германии заявило об уголовном преследовании лиц, демонстрирующих знак Z. Правительство страны расценивает знак как символ поддержки спецоперации России на Украине.

«Все федеральные органы, отвечающие за безопасность, будут отслеживать случаи использования данного знака. Несмотря на то, что сама по себе демонстрация знака не запрещается, его использование будет расцениваться как выступление в пользу России», — сообщило министерство в своих соцсетях.

Примеру ФРГ последуют власти Литвы. Там намерены ввести за использование Z штраф в размере 500 евро, передает РАПСИ. Знаки Z и V в России символизируют солидарность с российскими военными на Украине — латинские буквы наносят на технику армии РФ. В Минобороны объясняли, что Z расшифровывается как «За победу», а V — как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».