Аналитики перечислили восемь ключевых рисков для экономики России

06 апреля 2022 в 04:20 Размер текста - 17 +

Они также перечислили меры для смягчения последствий санкций Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Сжатие фондового рынка, увеличение безработицы, паралич кредитного рынка вследствие высоких ставок и многое другое является настоящими вызовами для российской экономики. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) перечислили риски для российской экономики и меры, которые можно предпринять для смягчения последствий санкций. «В условиях жесткого санкционного давления перед отечественной экономикой стоят восемь вызовов: обеспечение критического импорта; невозможность проведения расчетов по внешнеторговым операциям; уход из России иностранного бизнеса; паралич кредитного рынка; сжатие фондового рынка; „курсовые шоки“ рубля, провоцирующие высокую инфляцию; рост потребности в импортозамещении; увеличение безработицы», — перечислили эксперты «Известиям» восемь рисков для российской экономики. Аналитики считают, что для решения первой проблемы необходимо ограничить поставки критически важной продукции в недружественные страны. В таком случае возобновление экспорта будет возможно при сохранении встречных поставок импортной продукции. Вторая проблема может быть решена с помощью формирования недолларовой системы международных расчетов с использованием «новой платежной единицы». Высокие кредитные ставки могут вызвать перебои в производственных поставках внутри страны и масштабный экономический спад. В ЦМАКП предложили кредитовать по низким ставкам стейблкоинами, при этом криптовалюта должна быть привязана к курсу рубля. Что касается решений оставшихся проблем, аналитики предложили выкупать ценные бумаги у мелких частных инвесторов за счет средств ФНБ по докризисным ценам; создать специальный фонд для поддержки отечественного бизнеса; предоставить льготные кредиты предприятия, сохраняющим рабочие места и так далее. Ранее европейские страны начали вводить санкции в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения против России ввели бы и без этого события. По его словам, их применяли на протяжении многих лет, после распада СССР многие ограничения не прекратили действовать. В Кремле отметили, что против России развернули экономическую войну. РФ готова противостоять давлению Запада, цитирует телеканал 360 замминистра иностранных дел Александра Панкина. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия решит все свои проблемы и сделает свою экономику полностью независимой от западных компаний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сжатие фондового рынка, увеличение безработицы, паралич кредитного рынка вследствие высоких ставок и многое другое является настоящими вызовами для российской экономики. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) перечислили риски для российской экономики и меры, которые можно предпринять для смягчения последствий санкций. «В условиях жесткого санкционного давления перед отечественной экономикой стоят восемь вызовов: обеспечение критического импорта; невозможность проведения расчетов по внешнеторговым операциям; уход из России иностранного бизнеса; паралич кредитного рынка; сжатие фондового рынка; „курсовые шоки“ рубля, провоцирующие высокую инфляцию; рост потребности в импортозамещении; увеличение безработицы», — перечислили эксперты «Известиям» восемь рисков для российской экономики. Аналитики считают, что для решения первой проблемы необходимо ограничить поставки критически важной продукции в недружественные страны. В таком случае возобновление экспорта будет возможно при сохранении встречных поставок импортной продукции. Вторая проблема может быть решена с помощью формирования недолларовой системы международных расчетов с использованием «новой платежной единицы». Высокие кредитные ставки могут вызвать перебои в производственных поставках внутри страны и масштабный экономический спад. В ЦМАКП предложили кредитовать по низким ставкам стейблкоинами, при этом криптовалюта должна быть привязана к курсу рубля. Что касается решений оставшихся проблем, аналитики предложили выкупать ценные бумаги у мелких частных инвесторов за счет средств ФНБ по докризисным ценам; создать специальный фонд для поддержки отечественного бизнеса; предоставить льготные кредиты предприятия, сохраняющим рабочие места и так далее. Ранее европейские страны начали вводить санкции в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения против России ввели бы и без этого события. По его словам, их применяли на протяжении многих лет, после распада СССР многие ограничения не прекратили действовать. В Кремле отметили, что против России развернули экономическую войну. РФ готова противостоять давлению Запада, цитирует телеканал 360 замминистра иностранных дел Александра Панкина. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия решит все свои проблемы и сделает свою экономику полностью независимой от западных компаний.