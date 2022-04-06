В МВД Украины призвали репрессировать жителей Киевской области

06 апреля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

На Украине призвали к расправам над мирными жителями за предательство страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине призвали к расправам над мирными жителями Киевской области, которых могут заподозрить в лояльности к военнослужащим России. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он требует уведомлять их данные «для привлечения указанных лиц к ответственности». «Однако остались коллаборанты, которые сообщали о расположении наших солдат. Те подлецы, которые сливали информацию о руководителях органов власти, волонтерах, участниках АТО. Предатели среди местных жителей, из-за которых погибали и гражданские, и военные. Для привлечения указанных лиц к ответственности прошу уведомлять их данные», — написал Геращенко в своем telegram-канале. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. Он признал необходимость провести спецоперацию на Украине по защите населения Донбасса от нацистов. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине призвали к расправам над мирными жителями Киевской области, которых могут заподозрить в лояльности к военнослужащим России. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он требует уведомлять их данные «для привлечения указанных лиц к ответственности». «Однако остались коллаборанты, которые сообщали о расположении наших солдат. Те подлецы, которые сливали информацию о руководителях органов власти, волонтерах, участниках АТО. Предатели среди местных жителей, из-за которых погибали и гражданские, и военные. Для привлечения указанных лиц к ответственности прошу уведомлять их данные», — написал Геращенко в своем telegram-канале. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. Он признал необходимость провести спецоперацию на Украине по защите населения Донбасса от нацистов. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.