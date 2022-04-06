В МВД Украины призвали репрессировать жителей Киевской области

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
На Украине призвали к расправам над мирными жителями за предательство страны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине призвали к расправам над мирными жителями Киевской области, которых могут заподозрить в лояльности к военнослужащим России. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он требует уведомлять их данные «для привлечения указанных лиц к ответственности».

«Однако остались коллаборанты, которые сообщали о расположении наших солдат. Те подлецы, которые сливали информацию о руководителях органов власти, волонтерах, участниках АТО. Предатели среди местных жителей, из-за которых погибали и гражданские, и военные. Для привлечения указанных лиц к ответственности прошу уведомлять их данные», — написал Геращенко в своем telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. Он признал необходимость провести спецоперацию на Украине по защите населения Донбасса от нацистов. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

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На Украине призвали к расправам над мирными жителями Киевской области, которых могут заподозрить в лояльности к военнослужащим России. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он требует уведомлять их данные «для привлечения указанных лиц к ответственности». «Однако остались коллаборанты, которые сообщали о расположении наших солдат. Те подлецы, которые сливали информацию о руководителях органов власти, волонтерах, участниках АТО. Предатели среди местных жителей, из-за которых погибали и гражданские, и военные. Для привлечения указанных лиц к ответственности прошу уведомлять их данные», — написал Геращенко в своем telegram-канале. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. Он признал необходимость провести спецоперацию на Украине по защите населения Донбасса от нацистов. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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