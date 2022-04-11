Банк в Португалии заблокировал счет уральского бренда 12 storeez

Португальский банк удалил счет 12 storeez без уведомления собственников бренда Фото: Размик Закарян © URA.RU

В одном из португальских банков заблокировали счет бренда 12 storeez родом из Екатеринбурга. Об этом рассказал руководитель компании Иван Хохлов в одном из роликов на YouTube-канале бренда.

«У нас заблокировали счет в Португалии. У нас в Португалии есть вторая компания, которой владеет 12 storeez из России. Там есть местный директор-португалец», — рассказал Хохлов. По его словам, через португальскую фирму продавали одежду со склада в Италии по всему миру и на онлайн-площадке Farfetch.

Как сообщил сооснователь бренда 12 storeez, счет не просто заблокировали, а удалили его из программы. Сделано это было в одностороннем порядке и без уведомления владельцев компании. «Ты заходишь в систему — тебя нет в системе. И ты не можешь никак узнать, никто ничего не сказал. Ножками директор в банк пришел, ему сказали, что счет удален и восстановлен не будет», — заявил Хохлов.

Ранее бренд 12 storeez решил снизить цены и вернуть покупателям деньги в виде бонусов. Акция касается тех вещей, которые покупатели приобрели в период повышения цен в марте. Бренд известен по всему миру, в нем даже была замечена модель Кендалл Дженнер.