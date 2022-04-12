Минфин РФ: запрет США на выплату валюты РФ ударил по их гражданам

12 апреля 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Санкции США сказались на благополучии иностранных инвесторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запретительные меры США на обслуживание госдолга России в иностранной валюте ущемляют интересы иностранных инвесторов. Об этом заявили в Министерстве финансов России. «Запретительные меры властей США прежде всего ущемили интересы иностранных инвесторов, в том числе американских», — цитирует позицию Минфина РФ ТАСС. Все возникающие претензии кредиторов России должны быть переадресованы властям стран, препятствующим исполнению РФ ее обязательств, считают в ведомстве. Ранее глава Минфина РФ заявил, что действия западных стран в отношении экономики России направлены на нанесение ущерба репутации страны. По его словам, Москва будет оспаривать попытку западных стран объявить дефолт России. Министр финансов считает, что Россия сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. Соединенные штаты, страны Евросоюза, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что предыдущие санкции имели негативный эффект и для самих западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Запретительные меры США на обслуживание госдолга России в иностранной валюте ущемляют интересы иностранных инвесторов. Об этом заявили в Министерстве финансов России. «Запретительные меры властей США прежде всего ущемили интересы иностранных инвесторов, в том числе американских», — цитирует позицию Минфина РФ ТАСС. Все возникающие претензии кредиторов России должны быть переадресованы властям стран, препятствующим исполнению РФ ее обязательств, считают в ведомстве. Ранее глава Минфина РФ заявил, что действия западных стран в отношении экономики России направлены на нанесение ущерба репутации страны. По его словам, Москва будет оспаривать попытку западных стран объявить дефолт России. Министр финансов считает, что Россия сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. Соединенные штаты, страны Евросоюза, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что предыдущие санкции имели негативный эффект и для самих западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.