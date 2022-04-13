Фармацевты назвали российский аналог препарата от бесплодия

Отечественный аналог закроет потребность свердловчан в препарате для ЭКО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аптеках Екатеринбурга раскупают популярные импортные препараты для лечения бесплодия. Речь идет о фолликулостимулирующем гормоне. Практически все оригинальные лекарства в этой области выпускают западные компании. При этом в аптеках города есть отечественный аналог, который не уступает по качеству западным. Об этом URA.RU сообщил фармацевт из Екатеринбурга Ирина, просившая не указывать фамилию.

«В аптеках города есть эффективный отечественный препарат. По качеству он не уступает импортным. Речь идет о препарате „Примапур“. Препарат является полностью российским. Он прошел все этапы: от разработки и создания до выпуска готовой лекарственной формы на территории России», — поделилась Ирина.

Фолликулостимулирующий гормон — это вещество, синтезирующееся в гипофизе. Основная функция этого гормона — регуляция работы половых желез: яичников у женщин и семенников у мужчин.

Препарат получают с помощью генной инженерии (Направление биотехнологии, объединяющее знания, приемы и методики из целого блока смежных наук — прим.ред.). «Лекарственный препарат „Примапур“ используется пациентами по рецепту лечащего врача при проведении программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Препарат выпускают в виде удобной для использования одноразовой ручки-инжектора», — отметил собеседник агентства.

«Примапур» выпускается в трех дозировках:

300 международных единиц (МЕ);

450 международных единиц (МЕ);

900 международных единиц (МЕ).

По словам источника, проблем с наличием препарата в аптеках столицы Урала не должно быть. «Максимальный объем производства препарата на заводе „Медсинтез“ составляет до 1 млн. одноразовых шприц-ручек, что составляет почти 200-250% существующего рынка России. Поэтому женщины, планирующие беременность и прохождение протокола ЭКО, могут не переживать. Препарата хватит на всех», — сказала женщина.

Ранее URA.RU писало, что в каждая пятая пара в Свердловской области, потратившая годы на попытки завести ребенка, рано или поздно встает перед сложным выбором — ЭКО или даже суррогатная мама, если ЭКО не поможет. В 2020 году в России было проведено около 60 тысяч процедур ЭКО. В одном из российских центров суррогатного материнства и ЭКО за 9 лет работы было проведено в общей сложности 748 процедур ЭКО, и на свет появилось 800 детишек.

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