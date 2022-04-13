Александр Попов мечтал помогать семье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

18-летний разведчик из Полевского (Свердловская область) Александр Попов мечтал помогать маме, для этого он и заключил контракт, служа срочником. Об этом URA.RU рассказали родные солдата, который погиб во время спецоперации на Украине.

«Он ушел служить срочником в июне 2021 года, ему нравилось, поэтому осенью Саша заключил контракт. Он мечтал помогать матери, младшей сестренке. Говорил: «Буду служить, у меня будет хорошая зарплата, сдам на права, буду вас катать. Я тебя, мама заберу, все будет хорошо», — рассказали URA.RU двоюродные сестры Александра Попова, Анастасия и Дарья.

Перед службой юноша узнал, что его мама ждет третьего ребенка. Он очень обрадовался и шутя сказал: «Роди мне брата, тогда я вернусь!». 19 февраля Нина Попова — мама солдата — родила мальчика. А 27 февраля ее старший сын погиб во время спецоперации на Украине. 15 июня ему должно было исполниться 19 лет.

Бойца похоронили с почестями на Нижнеисетском кладбище в Полевском. Посмертно разведчик награжден орденом Мужества.

Российская спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что мера стала вынужденной, целями являются денацификация и демилитаризация. Со стороны России в действиях участвуют военные, проходящие службу по контракту.