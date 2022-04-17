Армия РФ освободила заложников из плена ВСУ по просьбе Эрдогана

Российские войска выполнили просьбу Эрдогана Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ провели операцию по освобождению заложников из турецкой мечети в Мариуполе. Так российская армия выполнила просьбу президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«По обращению Эрдогана, в ходе наступательных действий по освобождению Мариуполя, в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся нацистами в турецкой мечети», — сказал Конашенков в ходе брифинга Минобороны.

По информации ведомства, в ходе операции было уничтожено 29 боевиков, в числе которых были и иностранные наемники. Граждане одной из стран СНГ, находившиеся в заложниках, были освобождены и выведены в безопасное место, добавил Конашенков.

Россия проводит специальную операцию по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. О начале операции 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. В Министерстве обороны РФ отмечали, что российские войска успешно выполняют задачи по демилитаризации страны, избегая напрасные жертвы среди мирного населения.

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