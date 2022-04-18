Шеф свердловской ГИБДД получил нового зама вместо трех сбежавших

Новым замначальника ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексея Спиридонова, от которого ушли три заместителя, назначен подполковник Денис Колясников. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
По его данным, Колясников является заместителем начальника и одновременно возглавляет отдел надзорной деятельности. «Это достаточно опытный руководитель, хорошо знающий острые и проблемные моменты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения как в области, так и непосредственно в Екатеринбурге. Он уже приступил к работе и является вторым лицом в УГБИДД уже порядка месяца», — сообщил Валерий Горелых.
До повышения Колясников работал в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе. Там он находился в должности заместителем начальника.
В начале 2022 года от Спиридонова ушли три его заместителя, среди которых были Дмитрий Панфилов и Игорь Снедков, пользующиеся уважением у подчиненных. По информации источников URA.RU, заместители уволились после долгого конфликта. Валерий Горелых сообщал, что уже в январе в ведомстве нашли кандидатов на все вакантные места. Однако их имена не разглашаются до появления официальной информации.
Новым замначальника ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексея Спиридонова, от которого ушли три заместителя, назначен подполковник Денис Колясников. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. По его данным, Колясников является заместителем начальника и одновременно возглавляет отдел надзорной деятельности. «Это достаточно опытный руководитель, хорошо знающий острые и проблемные моменты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения как в области, так и непосредственно в Екатеринбурге. Он уже приступил к работе и является вторым лицом в УГБИДД уже порядка месяца», — сообщил Валерий Горелых. До повышения Колясников работал в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе. Там он находился в должности заместителем начальника. В начале 2022 года от Спиридонова ушли три его заместителя, среди которых были Дмитрий Панфилов и Игорь Снедков, пользующиеся уважением у подчиненных. По информации источников URA.RU, заместители уволились после долгого конфликта. Валерий Горелых сообщал, что уже в январе в ведомстве нашли кандидатов на все вакантные места. Однако их имена не разглашаются до появления официальной информации.