Шеф свердловской ГИБДД получил нового зама вместо трех сбежавших

19 апреля 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Денис Колясников до повышения работал в регистрационно-экзаменационном отделе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новым замначальника ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексея Спиридонова, от которого ушли три заместителя, назначен подполковник Денис Колясников. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. По его данным, Колясников является заместителем начальника и одновременно возглавляет отдел надзорной деятельности. «Это достаточно опытный руководитель, хорошо знающий острые и проблемные моменты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения как в области, так и непосредственно в Екатеринбурге. Он уже приступил к работе и является вторым лицом в УГБИДД уже порядка месяца», — сообщил Валерий Горелых. До повышения Колясников работал в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе. Там он находился в должности заместителем начальника. В начале 2022 года от Спиридонова ушли три его заместителя, среди которых были Дмитрий Панфилов и Игорь Снедков, пользующиеся уважением у подчиненных. По информации источников URA.RU, заместители уволились после долгого конфликта. Валерий Горелых сообщал, что уже в январе в ведомстве нашли кандидатов на все вакантные места. Однако их имена не разглашаются до появления официальной информации. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Новым замначальника ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексея Спиридонова, от которого ушли три заместителя, назначен подполковник Денис Колясников. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. По его данным, Колясников является заместителем начальника и одновременно возглавляет отдел надзорной деятельности. «Это достаточно опытный руководитель, хорошо знающий острые и проблемные моменты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения как в области, так и непосредственно в Екатеринбурге. Он уже приступил к работе и является вторым лицом в УГБИДД уже порядка месяца», — сообщил Валерий Горелых. До повышения Колясников работал в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе. Там он находился в должности заместителем начальника. В начале 2022 года от Спиридонова ушли три его заместителя, среди которых были Дмитрий Панфилов и Игорь Снедков, пользующиеся уважением у подчиненных. По информации источников URA.RU, заместители уволились после долгого конфликта. Валерий Горелых сообщал, что уже в январе в ведомстве нашли кандидатов на все вакантные места. Однако их имена не разглашаются до появления официальной информации.