Минобороны проиграло дело в суде свердловскому застройщику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Фролов. Тюмень, суд
Застройщики через суд заставили отменить приказ Министерства обороны Фото:

Свердловский «Атлас девелопмент» выиграли суд у Минобороны и доказал, что ведомство незаконно запрещало строить дома в окрестностях ЕКАД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе девелопера.

«Сегодня состоялись судебные заседания по двум земельным участкам в „Кольцово“ (процессы с Министерством обороны по запретной зоне — прим. URA.RU). Суд апелляционной инстанции принял решение в пользу девелопера», — уточнили в пресс-службе.

Ранее 17-й арбитражный апелляционный суд признал незаконным включение в охранную зону Минобороны территории, где строится логопарк «Кольцовский». Территория попала в охранную зону одного из объектов Минобороны, расположенного в поселке Кольцово. Это склад по хранению материальных и технических средств службы горючего войсковой части. Четырехкилометровая запретная зона была установлена 22 января 2021 года. В ее описании говорилось, что на территории запрещается любое строительство, «создающее угрозу безопасности военного объекта». В феврале 2022 года, после года судебных разбирательств, Минобороны отказалось от своих претензий и сократило запретную зону склада.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Свердловский «Атлас девелопмент» выиграли суд у Минобороны и доказал, что ведомство незаконно запрещало строить дома в окрестностях ЕКАД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе девелопера. «Сегодня состоялись судебные заседания по двум земельным участкам в „Кольцово“ (процессы с Министерством обороны по запретной зоне — прим. URA.RU). Суд апелляционной инстанции принял решение в пользу девелопера», — уточнили в пресс-службе. Ранее 17-й арбитражный апелляционный суд признал незаконным включение в охранную зону Минобороны территории, где строится логопарк «Кольцовский». Территория попала в охранную зону одного из объектов Минобороны, расположенного в поселке Кольцово. Это склад по хранению материальных и технических средств службы горючего войсковой части. Четырехкилометровая запретная зона была установлена 22 января 2021 года. В ее описании говорилось, что на территории запрещается любое строительство, «создающее угрозу безопасности военного объекта». В феврале 2022 года, после года судебных разбирательств, Минобороны отказалось от своих претензий и сократило запретную зону склада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...