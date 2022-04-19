Минобороны проиграло дело в суде свердловскому застройщику

Застройщики через суд заставили отменить приказ Министерства обороны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Свердловский «Атлас девелопмент» выиграли суд у Минобороны и доказал, что ведомство незаконно запрещало строить дома в окрестностях ЕКАД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе девелопера.

«Сегодня состоялись судебные заседания по двум земельным участкам в „Кольцово“ (процессы с Министерством обороны по запретной зоне — прим. URA.RU). Суд апелляционной инстанции принял решение в пользу девелопера», — уточнили в пресс-службе.

Ранее 17-й арбитражный апелляционный суд признал незаконным включение в охранную зону Минобороны территории, где строится логопарк «Кольцовский». Территория попала в охранную зону одного из объектов Минобороны, расположенного в поселке Кольцово. Это склад по хранению материальных и технических средств службы горючего войсковой части. Четырехкилометровая запретная зона была установлена 22 января 2021 года. В ее описании говорилось, что на территории запрещается любое строительство, «создающее угрозу безопасности военного объекта». В феврале 2022 года, после года судебных разбирательств, Минобороны отказалось от своих претензий и сократило запретную зону склада.