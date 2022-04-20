Начальницу почты в Челябинске подозревают в присвоении 450 тысяч

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Клипарт. Магнитогорск, почта россии, магнитогорск
Почтовое отделение находится в центре Челябинска Фото:

В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника почтового отделения №5, подозреваемой в хищении денежных средств. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Преступление выявили оперативные сотрудники городской полиции. По версии следствия, за последние полгода 44-летняя начальник отделения на улице Цвиллинга, пользуясь служебным положением, похитила около 450 тысяч рубле, поступивших в отделение для различных целей», — рассказал источник.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества»). В пресс-службе Следственного управления СКР информацию прокомментируют позднее.

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В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника почтового отделения №5, подозреваемой в хищении денежных средств. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Преступление выявили оперативные сотрудники городской полиции. По версии следствия, за последние полгода 44-летняя начальник отделения на улице Цвиллинга, пользуясь служебным положением, похитила около 450 тысяч рубле, поступивших в отделение для различных целей», — рассказал источник. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества»). В пресс-службе Следственного управления СКР информацию прокомментируют позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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