Начальницу почты в Челябинске подозревают в присвоении 450 тысяч

Почтовое отделение находится в центре Челябинска Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника почтового отделения №5, подозреваемой в хищении денежных средств. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Преступление выявили оперативные сотрудники городской полиции. По версии следствия, за последние полгода 44-летняя начальник отделения на улице Цвиллинга, пользуясь служебным положением, похитила около 450 тысяч рубле, поступивших в отделение для различных целей», — рассказал источник.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества»). В пресс-службе Следственного управления СКР информацию прокомментируют позднее.