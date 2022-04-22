Структуры Минобороны завалили заказами свердловских литейщиков

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Цех ООО «Центр точного литья». Екатеринбург, литье, рабочие
Закупочные процедуры военные стали проводить в рекордно короткие сроки Фото:

С начала спецоперации российских войск на Украине структуры Минобороны РФ увеличили объемы заказов. Об этом URA.RU рассказал совладелец литейного завода Intermold Дмитрий Хомутов.

«Уже сейчас пошли контракты в таком объеме, какой бывает в конце года, когда все стараются успеть освоить бюджеты. Плюс новые позиции появились», — сказал предприниматель.

По его словам, сейчас закупки проводятся в сжатые сроки — вся процедура, которая раньше занимала 2-3 месяца, укладывается в 2-3 недели. Получить комментарий представителей Министерства обороны РФ не удалось — в пресс-службе Центрального военного округа не ответили на звонок.

Intermold — завод в Первоуральске, который занимается литьем из алюминия, чугуна и других сплавов. Здесь отливают детали оружейных установок, элементы благоустройства — заборы, опоры лавок и прочие. Помимо этого Intermold предоставляет площадку уличных художников, работающих с металлом.

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С начала спецоперации российских войск на Украине структуры Минобороны РФ увеличили объемы заказов. Об этом URA.RU рассказал совладелец литейного завода Intermold Дмитрий Хомутов. «Уже сейчас пошли контракты в таком объеме, какой бывает в конце года, когда все стараются успеть освоить бюджеты. Плюс новые позиции появились», — сказал предприниматель. По его словам, сейчас закупки проводятся в сжатые сроки — вся процедура, которая раньше занимала 2-3 месяца, укладывается в 2-3 недели. Получить комментарий представителей Министерства обороны РФ не удалось — в пресс-службе Центрального военного округа не ответили на звонок. Intermold — завод в Первоуральске, который занимается литьем из алюминия, чугуна и других сплавов. Здесь отливают детали оружейных установок, элементы благоустройства — заборы, опоры лавок и прочие. Помимо этого Intermold предоставляет площадку уличных художников, работающих с металлом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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