Структуры Минобороны завалили заказами свердловских литейщиков

Закупочные процедуры военные стали проводить в рекордно короткие сроки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С начала спецоперации российских войск на Украине структуры Минобороны РФ увеличили объемы заказов. Об этом URA.RU рассказал совладелец литейного завода Intermold Дмитрий Хомутов.

«Уже сейчас пошли контракты в таком объеме, какой бывает в конце года, когда все стараются успеть освоить бюджеты. Плюс новые позиции появились», — сказал предприниматель.

По его словам, сейчас закупки проводятся в сжатые сроки — вся процедура, которая раньше занимала 2-3 месяца, укладывается в 2-3 недели. Получить комментарий представителей Министерства обороны РФ не удалось — в пресс-службе Центрального военного округа не ответили на звонок.

Intermold — завод в Первоуральске, который занимается литьем из алюминия, чугуна и других сплавов. Здесь отливают детали оружейных установок, элементы благоустройства — заборы, опоры лавок и прочие. Помимо этого Intermold предоставляет площадку уличных художников, работающих с металлом.