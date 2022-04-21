21 апреля 2022

Имя легендарного ректора Станислава Набойченко увековечат в УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов на могиле
Набойченко был ректором УПИ с 1986 по 2007 год Фото:

В Уральском федеральном университете увековечат имя бывшего ректора УГТУ-УПИ и экс-председателя Общественной палаты Свердловской области Станислава Набойченко. Его имя дадут одной из аудиторий в университете, а также учредят стипендию, передает слова ректора УрФУ Виктора Кокшарова корреспондент URA.RU.

«Стипендию имени профессора Набойченко учредят для студентов университета. Кроме того, одна из аудиторий университета — самая лучшая — станет именной», — рассказал глава ВУЗа на прощании с Набойченко на паркете в корпусе на улице Мира. Он также уточнил, что университет открыт к дополнительным предложениям об увековечивании имени Станислава Набойченко.

Набойченко возглавлял УГТУ-УПИ с 1986 по 2007 год, затем занял пост президента ВУЗа. До руководства университетом он работал в свердловском институте «Унипромедь» при Министерстве цветной металлургии СССР, а затем преподавал в УПИ. С 2000 года Набойченко был членом-корреспондентом РАН и одновременно занимал должность вице-президента Российского союза ректоров. О его смерти стало известно утром 20 апреля.

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В Уральском федеральном университете увековечат имя бывшего ректора УГТУ-УПИ и экс-председателя Общественной палаты Свердловской области Станислава Набойченко. Его имя дадут одной из аудиторий в университете, а также учредят стипендию, передает слова ректора УрФУ Виктора Кокшарова корреспондент URA.RU. «Стипендию имени профессора Набойченко учредят для студентов университета. Кроме того, одна из аудиторий университета — самая лучшая — станет именной», — рассказал глава ВУЗа на прощании с Набойченко на паркете в корпусе на улице Мира. Он также уточнил, что университет открыт к дополнительным предложениям об увековечивании имени Станислава Набойченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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