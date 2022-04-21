Пермские власти отказались от строительства музея на Шпагина

Музей «Пермский период» решили не перевозить на Шпагина Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Краевые власти решили не перевозить в новое культурно-рекреационное пространство на заводе им. Шпагина музей пермских древностей «Пермский период». В интервью «Новому компаньону» об этом сообщила и. о. министра культуры Пермского края Алла Платонова.

— «Скорее всего, музей пермского периода не найдет там места. Но, с моей точки зрения, это пойдет на пользу и Заводу Шпагина, и музею», — заявила Алла Платонова.

В первоначальной концепции, разработанной компанией «Строй-Эксперт», на площадях завода им. Шпагина планировали разместить три музея: художественную галерею, музей современного искусства «Permm», а также музей пермских древностей. По словам Платоновой, скопление музеев в одной точке посчитали недостатком.

Ранее URA.RU сообщало, что развитием территории Шпагина правительство Пермского края будет заниматься совместно с с Газпромбанком, группой компаний «Бамтоннельстрой-Мост» и фондом развития Пермского края. Сумма инвестиций составит 10-15 млрд рублей.