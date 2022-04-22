По данным свердловского омбудсмена Мерзляковой, в плену числится еще один свердловский военный (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из украинского плена удалось вызволить еще одного контрактника из Свердловской области. Он туда попал в ходе спецоперации РФ на Украине, сейчас проходит реабилитацию в военном госпитале, рассказала URA.RU свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Еще одного свердловского солдата спасли из плена. Его мама позвонила нам, поблагодарила за освобождение сына. Будем считать, что это всем нам такой пасхальный подарок», — рассказала Мерзлякова. Она уточнила, что к настоящему моменту в плену у Украины остался лишь один свердловчанин, и выразила надежду, что он тоже вскоре окажется дома.

Ранее стало известно, что в украинском плену находилось девять военных из Свердловской области. Первый военнопленный вернулся в Свердловскую область 20 апреля, еще шесть — 21-го. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Как отметил президент России Владимир Путин, задачей российских военных является освобождение жителей Донбасса от давления ВСУ.