Звездный шахматист из Госдумы раскрыл, в чем сила России

Экс-чемпион мира Анатолий Карпов выступил в Сима-ленде Фото предоставлено компанией Сима-ленд

Многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов выступил на площадке «Сима-ленда» в Екатеринбурге. Гроссмейстер призвал свердловчан объединиться в такое непростое для страны время, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Вы участники большого процесса в укреплении экономической мощи и самостоятельности нашей страны. Нам и нашим природным богатствам завидуют. Главная наша сила — в единстве. Я желаю вам крепости духа», — сказал Карпов со сцены «Сима-ленда».

По словам исполнительного директора Федерации шахмат Свердловской области Алберта Степаняна, уже в среду, 27 апреля, стартует II турнир по шахматам «Уральский ферзь» им. А.Е. Карпова, который проходит в рамках XII Евразийского экономического форума молодежи. География участников охватывает территорию от города Лимы — столицы Перу до Петропавловска-Камчатского.

«Из разных стран мира на XII ЕЭФМ прибудут почти 8300 участников конкурсной программы, более 770 экспертов и свыше 2000 гостей, включая дипломатов более 30 стран, делегации 149 российских и зарубежных вузов», — отметил Степанян.

Ранее URA.RU писало, что новой вехой в развитии свердловских шахмат стал 2017-й год. Федерацию шахмат региона ждала глобальная перезагрузка. Все началось с головы — президентом был выбран владелец компании «Сима-ленд», глава федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский. Бизнесмен активно поддерживает развитие шахматного спорта в регионе. Региональный власти и федерация шахмат провели фестиваль «Сильные фигуры», который собрал на своей площадке более 200 участников.

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