25 апреля 2022

Звездный шахматист из Госдумы раскрыл, в чем сила России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-чемпион мира Анатолий Карпов выступил в Сима-ленде

Многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов выступил на площадке «Сима-ленда» в Екатеринбурге. Гроссмейстер призвал свердловчан объединиться в такое непростое для страны время, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Вы участники большого процесса в укреплении экономической мощи и самостоятельности нашей страны. Нам и нашим природным богатствам завидуют. Главная наша сила — в единстве. Я желаю вам крепости духа», — сказал Карпов со сцены «Сима-ленда».

По словам исполнительного директора Федерации шахмат Свердловской области Алберта Степаняна, уже в среду, 27 апреля, стартует II турнир по шахматам «Уральский ферзь» им. А.Е. Карпова, который проходит в рамках XII Евразийского экономического форума молодежи. География участников охватывает территорию от города Лимы — столицы Перу до Петропавловска-Камчатского.

«Из разных стран мира на XII ЕЭФМ прибудут почти 8300 участников конкурсной программы, более 770 экспертов и свыше 2000 гостей, включая дипломатов более 30 стран, делегации 149 российских и зарубежных вузов», — отметил Степанян.

Ранее URA.RU писало, что новой вехой в развитии свердловских шахмат стал 2017-й год. Федерацию шахмат региона ждала глобальная перезагрузка. Все началось с головы — президентом был выбран владелец компании «Сима-ленд», глава федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский. Бизнесмен активно поддерживает развитие шахматного спорта в регионе. Региональный власти и федерация шахмат провели фестиваль «Сильные фигуры», который собрал на своей площадке более 200 участников.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов выступил на площадке «Сима-ленда» в Екатеринбурге. Гроссмейстер призвал свердловчан объединиться в такое непростое для страны время, передает корреспондент URA.RU с места события. «Вы участники большого процесса в укреплении экономической мощи и самостоятельности нашей страны. Нам и нашим природным богатствам завидуют. Главная наша сила — в единстве. Я желаю вам крепости духа», — сказал Карпов со сцены «Сима-ленда». По словам исполнительного директора Федерации шахмат Свердловской области Алберта Степаняна, уже в среду, 27 апреля, стартует II турнир по шахматам «Уральский ферзь» им. А.Е. Карпова, который проходит в рамках XII Евразийского экономического форума молодежи. География участников охватывает территорию от города Лимы — столицы Перу до Петропавловска-Камчатского. «Из разных стран мира на XII ЕЭФМ прибудут почти 8300 участников конкурсной программы, более 770 экспертов и свыше 2000 гостей, включая дипломатов более 30 стран, делегации 149 российских и зарубежных вузов», — отметил Степанян. Ранее URA.RU писало, что новой вехой в развитии свердловских шахмат стал 2017-й год. Федерацию шахмат региона ждала глобальная перезагрузка. Все началось с головы — президентом был выбран владелец компании «Сима-ленд», глава федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский. Бизнесмен активно поддерживает развитие шахматного спорта в регионе. Региональный власти и федерация шахмат провели фестиваль «Сильные фигуры», который собрал на своей площадке более 200 участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...