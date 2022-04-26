Путину сообщили о риске отмены Универсиады-2023

Олег Матыцин рассказал, что организаторы Универсиады-2023 сталкиваются с давлением Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Летняя Универсиада в 2023 году в Екатеринбурге может быть отменена из-за давления на организаторов представителей некоторых стран. Об этом заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин во время совета по развитию физической культуры и спорта, в котором участвовал президент России Владимир Путин.

«Это комплексное мероприятие пока сохранено в календаре Международной федерации, хотя испытываем очень большое давление со стороны отдельных государств по отмене этого мероприятия», — приводятся слова Матыцина на официальном сайте Кремля. Он отметил, что подготовка спортивных объектов продолжается, несмотря на проблемы с международными партнерами, которые вводят санкции против РФ.

Универсиада в Екатеринбурге запланирована на середину августа 2023 года. На соревнованиях планируется разыграть медали в 18 видах спорта. Федеральные чиновники после посещения стройки объекта заявляли, что темпы возведения инфраструктуры недостаточные.

Новые санкции против российских компаний появились после начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что целью спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины, войска которой усилили обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, тем самым поставив под угрозу русскоязычное население ДНР, ЛНР и соседних стран. Власти РФ подчеркивали, что российская армия действует аккуратно, минимизируя ущерб для местных жителей.

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