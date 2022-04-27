Препарат есть далеко не во всех аптеках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В пермских аптеках появился исчезнувший с полок в марте препарат L-тироксин, который назначают при заболеваниях эндокринной системы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Эутирокс — это коммерческое название препарата. Речь о левотироксине натрия (L-тироксин). Препарат доступен сейчас для заказа в аптеках. Есть он и под другими коммерческими наименованиями», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

В приложении самой большой сети аптек в Пермском крае «Планета здоровья» из 400 аптек Эутирокс в самой распространенной дозировке доступен в 50-ти. А с самой высокой дозировкой — лишь в 10-ти. Аналог — L-тироксина Берлин Хеми с самой высокой дозировкой доступен в пяти аптеках. В другой сети — «Аптека от склада» — препарат также есть в наличии в 39-ти точках. В сети «Пермфармация» препарат представлен в шести аптеках. Очевидно, что лекарство есть далеко не в каждой аптеке, поэтому перед походом за препаратом необходимо проверить его наличие.

На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявляла, что дефицит этого лекарства был связан с ажиотажным спросом покупателей. По ее словам, в России на начало года был полуторагодовалый запас этих препаратов. Но его раскупили за полтора месяца. Сейчас, по словам замминистра, запасов лекарств в Пермском крае хватает.

Ажиотажный спрос на лекарства был вызван скачком курса доллара и разрывом логистических цепочек из-за введенных против РФ санкций. Давление на российскую экономику было увеличено на фоне вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Истинной целью санкций, как отмечал президент РФ Владимир Путин, является отмена России.

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