18 апреля 2022

Пермский минздрав заявил о скачке цен на лекарства

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Созданных запасов лекарств хватит всем жителям края Фото:
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Цены на товары в России

Цены на отдельные медикаменты в Прикамье за последние два месяца выросли на 30-40%. Об этом заявила 19 апреля на заседании комитета заксобрания по инфраструктуре заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. По ее словам, в целом цены сегодня крайне нестабильные, передает корреспондент URA.RU.

«Мы видим воочию, что цены очень нестабильны. Некоторые группы выбились на 30-40%, есть препараты, стоимость которых не увеличилась, есть те, которые увеличились на 10-15%. В общем эквиваленте стабильности нет», — заявила Мелехова.

Она отметила, что дефицит некоторых лекарств связан, в том числе с ажиотажным спросом самих покупателей. В пример Мелехова привела L-тироксин и его аналоги. По ее словам, в России на начало года был полуторагодовалый запас этих препаратов. Но его раскупили за полтора месяца весной.

Бороться с ажиотажным спросом, по словам замминистра, непросто. Аптеки по примеру продуктовых магазинов не могут ввести ограничения на отпуск в одни руки. Но они стали тщательнее проверять рецепты.

Запасов лекарств в Пермском крае сегодня хватает, заверила Оксана Мелехова. «По многим позициям был произведен закуп медикаментов в объемах, превышающих семи-восьмимесячную потребность», — отметила замминистра.

Изменение цены на медикаменты было связано со скачком курса доллара и разрыва логистических цепочек из-за введенных против РФ санкций. Давление на российскую экономику было увеличено на фоне спецоперации по прекращению геноцида русских в Донбассе. Настоящей целью санкций, отмечает президент РФ Владимир Путин, является отмена России.

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Цены на отдельные медикаменты в Прикамье за последние два месяца выросли на 30-40%. Об этом заявила 19 апреля на заседании комитета заксобрания по инфраструктуре заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. По ее словам, в целом цены сегодня крайне нестабильные, передает корреспондент URA.RU. «Мы видим воочию, что цены очень нестабильны. Некоторые группы выбились на 30-40%, есть препараты, стоимость которых не увеличилась, есть те, которые увеличились на 10-15%. В общем эквиваленте стабильности нет», — заявила Мелехова. Она отметила, что дефицит некоторых лекарств связан, в том числе с ажиотажным спросом самих покупателей. В пример Мелехова привела L-тироксин и его аналоги. По ее словам, в России на начало года был полуторагодовалый запас этих препаратов. Но его раскупили за полтора месяца весной. Бороться с ажиотажным спросом, по словам замминистра, непросто. Аптеки по примеру продуктовых магазинов не могут ввести ограничения на отпуск в одни руки. Но они стали тщательнее проверять рецепты. Запасов лекарств в Пермском крае сегодня хватает, заверила Оксана Мелехова. «По многим позициям был произведен закуп медикаментов в объемах, превышающих семи-восьмимесячную потребность», — отметила замминистра. Изменение цены на медикаменты было связано со скачком курса доллара и разрыва логистических цепочек из-за введенных против РФ санкций. Давление на российскую экономику было увеличено на фоне спецоперации по прекращению геноцида русских в Донбассе. Настоящей целью санкций, отмечает президент РФ Владимир Путин, является отмена России.
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